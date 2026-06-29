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三鶯線通車倒數 在地鄉親搶先試乘

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北捷運三鶯線即將在6/30正式通車，通車前的最後一哩路，為了感謝沿線居民在捷運施工期間的體諒與支持，28日新北捷運工程局特別舉辦「三鶯線沿線里辦公室試乘體驗」，邀請土城、三峽鶯歌區約2,300位里民代表及地方貴賓搶先搭乘三鶯線，親身感受捷運建設的成果，共同見證三鶯線邁向通車的重要時刻。

「捷運建設的成果，屬於全體市民！」新北捷運工程局長李政安表示，三鶯線從規劃、設計到施工歷經多年努力，由衷感謝沿線鄉親一路以來的支持、包容與鼎力相助，陪伴市府共同克服施工期間的各項挑戰。為了回饋地方鄉親，在正式通車前特別規劃這場專屬在地人的試乘活動，讓土城、三峽、鶯歌約2,300位民眾率先感受捷運帶來的舒適與便利，攜手共享這份屬於在地人的三鶯線榮耀。

捷運局長李政安說明，三鶯線是新北市重要軌道建設之一，也是目前國內規模最大的捷運統包工程，全長14.29公里、共設置12座車站，起點頂埔站與板南線共構，串聯土城、三峽及鶯歌地區生活圈，可高效轉乘板南線及臺鐵系統，大幅提升區域交通便利性。通車後，將有效縮短三鶯地區往返雙北核心區的交通時間，不僅大幅舒緩通勤族壓力，更將有效連結沿線觀光廊帶，帶動地方產業發展與觀光效益，為市民打造更便捷、更宜居的生活環境。

新北捷運工程局詳細說明，三鶯線通車後將進行兩個月的暑假免費試乘，今(6/28)天特別舉辦通車前暖身活動，邀請沿線里民來試乘體驗，提前感受捷運帶來的便利，並深入了解各站特色及整體路網效益。特別出動兩梯次共29輛列車載客，2千位里民見證下，營運正常，並沒再出現滴水的單一特殊情形，透過這趟實地搭乘，市民對三鶯線穩定、舒適且便捷的運輸服務給予肯定，也宣告新北首條自辦興建的中運量捷運系統已經做足準備，將以最完美的姿態迎接正式通車。

聚傳媒

三鶯線 三峽 鶯歌

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