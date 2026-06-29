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迎捷運三鶯線通車 沿線YouBike站啟用

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

捷運三鶯線將於30日通車，為完善沿線「最後一哩」公共運輸轉乘接駁，新北市交通局於三鶯線全線設置了14 個YouBike 2.0 租賃站啟用。

交通局綜合規劃科技正賴俞如表示，三鶯線沿線新設的14 個YouBike租賃站包含「捷運頂埔站（2號出口）」、「捷運頂埔站（3號出口）」、「捷運長壽山站」、「捷運橫溪站」、「捷運龍埔站」、「捷運三峽站」、「捷運臺北大學站（1號出口）」、「捷運臺北大學站（2號出口）」、「捷運鶯歌車站」、「捷運陶瓷老街站」、「捷運國華站（1號出口）」、「捷運國華站（2號出口）」、「捷運永吉公園站」及「捷運鶯桃福德站」，加上營運中的「捷運媽祖田站」與「捷運頂埔站(福田路)」則共計16站，提供三鶯線轉乘接駁服務，也讓全市YouBike公共自行車站點達1,576站。

為迎接捷運三鶯線通車，交通局同時整合沿線自行車道與人行路網，串聯三峽老街、臺北大學及鶯歌地區，打造兼具通勤、觀光與休憩功能自行車廊道。不論是臺北大學的學生、在地通勤族，或前來三鶯地區旅遊的遊客，都能透過YouBike與捷運三鶯線完美搭配，享受便利的低碳交通生活。

此外，交通局表示，「TPASS基北北桃1200都會通」自 112 年 7 月上線以來，截至今（ 115 ）年 5 月已累計服務逾 15 億人次。捷運三鶯線將於明日下午2時起至8月31日試營運，開放免費搭乘，正式營運後也將納入「TPASS基北北桃1200都會通」定期票使用範圍，預估三鶯地區通勤族未來不僅能縮短約 20 分鐘的通勤時間，每月還可省下1,000至2,000元不等的交通支出。

聚傳媒

捷運 三鶯線 鶯歌

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