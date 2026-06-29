新店公所旁海砂屋都更動工…新北今年第3案開工 核定量逼近去年全年

新北市新店區公所站附近一處海砂屋都市更新案日前舉行開工動土典禮，象徵自主更新重建再添一例。新北市都更處表示，本案為今年第3件海砂屋都市更新開工案，今年截至6月底已核定4件海砂屋都更案，已接近去年全年核定6件的成果，顯示海砂屋更新推動量能持續提升。

本案位於新店區五峰路及五峰路48巷所圍街廓內，基地面積524.41平方公尺，原為屋齡逾30年的5層樓鋼筋混凝土建築，共15戶，經鑑定屬高氯離子鋼筋混凝土建築（俗稱海砂屋），具有重建急迫性。

住戶因多年為鄰，自主成立更新會推動整合，在更新會高姓理事長積極協調下，取得全體所有權人同意，向市府申請都市更新事業計畫及權利變換計畫，並於去年2月核定發布實施，上周六正式舉行開工動土典禮。未來將興建1棟地下2層、地上12層住宅大樓，共33戶，改善居住安全及生活品質。

都更處指出，本案更新會申請海砂屋鑑定協助，並獲市府補助更新會運作經費630萬元，展現市府與社區攜手推動危老重建的成果。

都更處副處長李擇仁表示，新店行政段海砂屋都更案是今年第3件海砂屋更新開工案，目前新北市歷年已完成或進入都市更新及重建程序的海砂屋案件累計達83案。今年截至6月底，海砂屋都更已核定4案，已接近去年全年核定6案，更新推動量能持續成長。

此外，市府持續透過「580專案計畫」，協助海砂屋及耐震不足等危險建築申請公辦都市更新招商，目前已有34案提出申請，新北市住都中心也針對海砂屋社區逐案提供輔導諮詢，並定期追蹤整合進度，希望加速危險建築重建，提升市民居住安全。

新店區行政段海砂屋都市更新案日前舉行開工動土典禮，更新後將興建地下2層、地上12層住宅大樓，共33戶，改善居住安全與生活品質。圖／新北市城鄉局提供

新店區行政段海砂屋都市更新案完工模擬圖，未來將興建地下2層、地上12層住宅大樓，共33戶，提升居住安全與生活品質。圖／新北市城鄉局提供

新店區行政段海砂屋都市更新案日前舉行開工動土典禮，更新後將興建地下2層、地上12層住宅大樓，共33戶，改善居住安全與生活品質。圖／新北市城鄉局提供

新店區行政段海砂屋都市更新案原為屋齡逾30年的海砂屋建築，共15戶，經住戶自主整合完成都更，日前正式開工動土。圖／新北市城鄉局提供