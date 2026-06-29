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北市7月新政來了！托育補助調升、敬老卡加碼 首創建築能效減稅5%

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市7月啟動多項新政，包括托育補助調升、敬老愛心卡擴大使用並加碼補助、定點臨托再升級、RSV孕婦疫苗與嬰幼兒抗體補助以及北捷閘門支付感應升級。本報資料照片。
北市7月啟動多項新政，包括托育補助調升、敬老愛心卡擴大使用並加碼補助、定點臨托再升級、RSV孕婦疫苗與嬰幼兒抗體補助以及北捷閘門支付感應升級。本報資料照片。

北市7月啟動多項新政，包括托育補助調升、敬老愛心卡擴大使用並加碼補助、定點臨托再升級、RSV孕婦疫苗與嬰幼兒抗體補助以及北捷閘門支付感應升級。另外，7月1日起凡房屋首次取得建築能效標示第1級、第1+級或第0級，不論新舊房屋住宅或商辦，均可享房屋標準單價減價5%租稅優惠。

北市府表示，新政涵蓋育兒、孩童、長者、身障以及市民便利出行等面向，其中多項率全國之先，展現市府持續回應市民需求、提升生活品質的決心。

社會局說，托育補助北市將創全國最高托育補助，並且推動全國首個第二胎起公托、準公托月費零負擔城市。自7月起加碼「友善托育補助」，送托準公共服務最高補助提升至8000元，家長月費負擔僅需2500元，補助金額全國最高。

另外，第二胎以上不論是送托公共、準公共服務，更享全面月費免負擔，台北是全國首個第二胎起「公共及準公共托育月費零負擔」的城市。此外，預計於9月推出新生兒「8小時免費臨托券」，提供設籍本市新生兒家庭申請，可免費使用本市定點臨托服務8小時。

為減輕更多長者就醫負擔，敬老、愛心悠遊卡政策將再擴大補助，使用範圍更是全國最廣。敬老、愛心悠遊卡7月1日起，每月社福點數自480點提高至600點；敬老悠遊卡擴增扣抵市立聯合醫院敬老健康守護專案，每人每月不限次數，單次最高扣抵600點；醫療門診掛號費亦擴及市立關渡醫院、市立萬芳醫院，每次最高分別扣抵80點、100點；敬老、愛心悠遊卡租借YouBike2.0E前30分鐘免費。

7月1日起，也全國首創愛心卡搭復康巴士取消金額門檻，單趟次最高扣抵85點全國最多，超過85點之餘款使用卡片儲值金支付。如卡片儲值金不足，則僅能以現金支付。持敬老卡之身障者，可至本市各區公所辦理愛心卡註記敬老功能，即可持愛心卡搭乘復康巴士扣點車資。

北市衛生局表示，呼吸道融合病毒（RSV）是引發嬰幼兒支氣管炎與肺炎住院最常見的原因，且RSV目前沒有抗病毒藥物可供治療，7月1日起，北市府全額補助北市低收及中低收入戶孕婦（懷孕28-36週）1劑RSV疫苗，或符合第2類兒童醫療補助資格之1歲以下幼兒及1歲以上未滿2歲具RSV重症高風險幼兒1劑RSV長效型單株抗體（生母懷胎期間無接受北市RSV疫苗公費補助）。

台北捷運預計7月全面開放國內外信用卡，及已綁定信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付進站，亦同步開放Apple Pay「快速交通模式（ECP）」免解鎖、快速感應閘門功能，提升通行效率。

北市財政局表示，北市目前已有346戶建築物取得第1級以上建築能效標示，明（116）年房屋稅將可享減稅優惠並帶動減碳效益約65.6公噸CO2e。為擴大政策效益，已透過跨局處合作整合建管、都更及稅務資源，於民眾申辦建築執照、都市更新、危老重建及老屋修繕等階段，主動提供建築能效標示及減稅資訊。

托育 北市 北捷

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