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新北7月起全面開放大型重機停收費機車格 騎士肯定方向盼再擴大

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市7月1日起全面開放大型重機停放全市路邊收費機車格，大型重機騎士肯定政策方向，並盼未來進一步全面開放所有機車格，落實停車平權。記者張策／攝影
新北市7月1日起全面開放大型重機停放全市路邊收費機車格，大型重機騎士肯定政策方向，並盼未來進一步全面開放所有機車格，落實停車平權。記者張策／攝影

新北市交通局宣布，自7月1日起全面開放全市1萬6000餘格路邊收費機車格供大型重機停放，成為全國少數全面開放大型重機使用路邊收費機車格的直轄市。民團肯定政策方向，認為有助改善停車環境，但也指出，目前僅開放收費機車格，郊區收費格仍相當有限，希望未來能進一步全面開放所有機車格。

交通局表示，除原已開放板橋、新店等地約6萬8000餘格路邊機車格外，今年3月及5月已陸續擴大開放部分行政區收費機車格供大型重機停放，累計已有近5000輛大型重機停放使用。7月1日起再納入三峽、鶯歌、汐止等行政區，屆時全市路邊收費機車格皆可供大型重機停放。

台灣機車路權促進會理事長黃柏岳表示，新北此次全面開放收費機車格，讓大型重機在各行政區停車規則一致，是朝保障大型重機停車權益邁出重要一步，也減少跨區停車時因規定不同造成的困擾。

不過黃柏岳也指出，目前開放的仍僅限於收費機車格，以板橋為例，收費機車格多集中在新埔、江子翠等捷運站周邊，郊區收費格數量相對稀少，而大型重機騎士大多前往山區、郊區騎乘，「很少有人會騎大型重機到捷運站停車再轉乘捷運」，因此熱門商業區的需求未必最高，反而郊區因收費格稀少，騎士仍只能停放汽車格，與過去相比改善有限。

27歲許先生表示，平常騎大型重機多半是往郊區、山區跑，但那些地方本來就比較少收費機車格，因此新政策實際幫助有限，「感覺不太會有人騎大型重機停在捷運站附近再轉乘。」

33歲方先生則認為，新北市願意開放大型重機停放收費機車格值得肯定，停車確實方便不少，但目前收費格數量仍不多，「既然都已經開放了，其實沒有必要再區分收費格，希望未來直接開放所有機車格。」

25歲吳先生也表示，新政策代表大型重機停車權益正朝正常方向發展，但仍期待再往前一步，「大型重機也是機車，希望未來不要再區分大型重機與一般機車，全面開放所有機車格。」

黃柏岳表示，希望此次政策只是第一步，未來可持續檢討大型重機停車制度，逐步開放一般機車格停放，並配合停車空間規畫及管理措施，讓大型重機停車權益更趨完善，也兼顧其他用路人的停車需求。

重機 新北 板橋

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