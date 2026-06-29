用路人注意！北市「這處」增科技執法 闖紅燈、車輛不停讓就開罰

台北市和平西路與重慶南路口由於容易發生事故，交通警察大隊將於7月1日起增設科技執法測試，並於10月1日取締違規項目包含闖紅燈、車輛不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛，呼籲用路人注意。

交通警察大隊表示，為加強維護交通安全，在多事故路口的和平西路與重慶南路口，在7月1日起將增設多功能科技執法設備測試，預計7月1日到9月30日宣導期，10月1日開始取締違規。

交大表示，取締項目為「闖紅燈、車輛不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛。」另外，為讓用路人養成良好駕駛習慣，於測試宣導的3個月內期間，將以掛號寄予違規民眾「違反道路交通管理事件宣導通知單」(免裁罰)。

交大說，告知於測試期間有違規情形，並於該通知單內註明違規地點的科技執法設備將於何時正式啟用，提醒民眾務必遵守交通規則。

交大表示，科技執法設置目的是希望透過提升執法強度，減少交通違規、促進用路安全與順暢，提醒駕駛人行駛至交岔路口時，直行車輛切勿占用左（右）轉彎專用車道行駛，及左（右）轉彎車輛請提早駛入內（外）側左（右）轉彎專用車道，並依標誌標線號誌指示行駛，勿跨越雙白（黃）線，以維行車安全與順暢、保護自己與他人生命財產安全。