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新北動保處推動保五安政策 提升動物福利打造共融城市

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
委員分別對於禁用山豬吊、捕獸夾提出看法。記者黃子騰／翻攝
委員分別對於禁用山豬吊、捕獸夾提出看法。記者黃子騰／翻攝

新北市動保處今天召開新北市動保委員會115年第1次會議，農業局長諶錫輝表示，今年將以安全、安身、安居、安命、安心作為推動動物福利政策的方向，強化動物保護、公安與城市友善環境建構，持續提升動物照護品質，打造人與動物共融的城市。

新北市動保處表示，今年下半年度將以安全守護、動物安身、友善安居、生命安命、民眾安心為目標，持續推動動保五安政策，從源頭管理、收容轉型、醫療照護、防疫應變及生命教育等面向全面精進，透過硬體升級與服務創新，包含收容升級、智慧科技、友善動物、源頭管控，並規劃動物之家改善、野生動物救傷量能提升、貓友善空間及絕育補助等工作讓動物獲得更完善照護。

在遊蕩犬隻管理，將與林口區嘉瑞社區發展協會合作強力推動林口區嘉寶里遊蕩犬族群管理暨衛星照護據點計畫，於嘉瑞、太平與下埤里展開家戶清查，落實有主犬名冊化與配合度分級，並對無主犬進行系統性調查與風險分級，以及提升未絕育母犬絕育數量。並運用GPS定位與影像追蹤技術，啟動衛星中途照護據點，將傳統野外餵食逐步轉型為集中責任管理，透過科技治理在事件發生前先行掌握，增進管理成效。

新北市動保處表示，動物保護已從單一救援與收容管理，逐步邁向兼顧生命尊重、公共安全與城市治理的新階段，導入智慧管理、防疫到位、源頭減量及多元照護模式，串聯政府、社區與市民力量，以公私協力方式相輔相成，讓動物福利不只是照顧一隻動物，更是打造一座有溫度、有韌性且共好共融的城市。

新北市動保處邀集各界專家學者及動保團體擔任諮詢委員，聽取上半年市府重要政策呈現結果。記者黃子騰／翻攝
新北市動保處邀集各界專家學者及動保團體擔任諮詢委員，聽取上半年市府重要政策呈現結果。記者黃子騰／翻攝

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