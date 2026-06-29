中華電信7月1日起停止代收北市路邊停車費 停管處提醒改採其他繳費方式

為提供市民完善的停車繳費服務，臺北市停車管理工程處提醒，中華電信（2412）代扣繳本市路邊停車費服務將於今年6月30日終止，自今年7月1日零時起，中華電信將不再提供本市路邊停車費代收繳納服務。原已申辦中華電信代扣繳停車費服務之民眾，請儘快改採其他代扣繳或多元繳費管道辦理，以持續享有自動扣款之便利，避免因未留意停車費通知而產生逾期繳納。

停管處表示，本次係配合中華電信停止提供代收繳納服務，並非本市路邊停車費收費制度或繳費方式有所變更。目前本市仍提供多元、便利且完整的停車費繳納管道，包括智慧支付、便利商店代收、金融機構代扣繳、其他電信業者代扣繳及停管處服務窗口等，民眾仍可依自身使用習慣選擇最便利的繳費方式，停車及繳費權益均不受影響。

目前本市提供之停車費繳納管道，包括（一）智慧支付：「Pi拍錢包」、「歐付寶」、「街口支付」、「橘子支付」、「車麻吉」、「台北富邦銀行」、「元大銀行」、「嗶嗶繳」、「ipass Money」、「停車大聲公」、「悠遊付」、「蝦皮購物」、「Line Pay」、「icash Pay」、「Apple Pay」、「永豐銀行」、全支付「pxpay plus」、「全盈+Pay」、台北通綁定銀行帳戶。

（二）定點代收：統一超商、全家超商、萊爾富超商、OK Mart超商、美廉社、雙北市之中油所屬加油站、本處服務台、本市交通事件裁決所及本市24小時公有立體及地下停車場。（委外停車場不提供代收逾期路邊停車單及代銷身心障礙優惠單）（三）銀行代扣：中國信託銀行、玉山銀行、中華郵政、台北富邦銀行、遠通電收、台灣票據交換所。（四）電信代扣：台灣大哥大、遠傳電信。

停管處提醒，民眾收到停車繳費通知單時，可先確認通知單下方是否印有「本車已辦代繳服務，勿重複繳費，如代繳失敗，參考背面補單說明」等文字。有上述文字表示已辦理代扣繳；若未印有該提醒文字，請依通知單內容自行完成繳費，以避免逾期。