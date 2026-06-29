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北水處水知識大挑戰 動動手指有機會抽中iPhone 17等大獎

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北自來水事業處即日起至8月21日舉辦「水資源知識大挑戰」抽獎活動，只要在活動頁面答對5個水資源知識問題，就有機會抽中iPhone 17、Dyson空氣清淨機等大獎。圖／北水處提供
台北自來水事業處即日起至8月21日舉辦「水資源知識大挑戰」抽獎活動，只要在活動頁面答對5個水資源知識問題，就有機會抽中iPhone 17、Dyson空氣清淨機等大獎。圖／北水處提供

為提倡市民對「台北好水」有更多了解，並推廣水資源教育、節水教育等重要知識，台北自來水事業處即日起至8月21日舉辦「水資源知識大挑戰」抽獎活動，只要在活動頁面答對5個水資源知識問題，就有機會抽中iPhone 17、Dyson空氣清淨機等大獎。

北水處表示，市府致力大台北市民朋友質優量足的台北好水，從源頭水源保護、到淨水場的嚴密淨水處理、全流程水質管控，再加上採用延性鑄鐵管（DIP）與不鏽鋼管（SSP）等高品質管材，系統性地汰換老舊管線，以全面提升供水韌性及維持良好水質，更推動電子帳單、電子支付及節約用水概念，打造一個永續不缺水的城市。

為提倡市民朋友對於「台北好水」有更多的了解並推廣水資源教育、節水教育等重要自來水知識，讓民眾認識「從源頭到水龍頭」的台北好水，本處特別透過寓教於樂的問答抽獎，題目包括清洗水塔水池的相關基本知識，鼓勵大家主動熟悉各種節約用水、清洗水池水塔、永續水資源等知識，將珍惜水資源的理念落實在生活之中。

北水處表示，本次活動獎項除iPhone 17外，還有Dyson空氣清淨機、Switch 2、Airpods Pro 3，另外還有加碼活動在官方粉絲專頁完成指定任務再抽500元超商禮券，獎項數量共計30分。即日起至8月21日到活動頁面參加問答，留下聯絡資訊並答對5題水資源題目後即獲得抽獎機會，每人每日限答1次，活動期間完成天數越多，中獎機率越高。

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