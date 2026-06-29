蔣萬安575專案首成功招商 內湖康樂街住戶：都更等好久...終於盼到了

為加速危險建物都更，北市長蔣萬安上任後推出都更八箭，第八箭五七五專案今天第一例成功整合招商的「內湖康樂街136巷公辦都更案」今正式簽約。蔣萬安表示，本案展現社區高度共識與凝聚力，落實公辦都更「自助人助、公私協力」。預計2033年完工，正是北市危險建物都市更新的新里程碑。

「終於盼到了，等都更，等好久！」今天出席簽約典禮的住戶蔡小姐說，她們先前經歷過一次都更整合沒有成功，這次北市府推出五七五專案後，終於第二次整合成功，嘆等都更談了快十年，尤其當初買了之後才發現是海砂屋，尤其上次0403大地震整個樓梯間結構剝落，讓住戶住不安全、心驚驚，現在公辦都更終於簽約，希望早一點可以有新家，盼今年就可以動工。

蔣萬安今天上午出席內湖康樂街136巷公辦都更案表示，這次推動五七五專案的兩個方向，就是只要危險建物列管整合過半就可進場，只要列管北市府就會全力協助，只要有五成住戶整合就會有專員進場，協助住戶財務試算、了解住戶權利義務等，加速推動都市更新。

不僅康樂街這處公辦都市更新，蔣萬安也提到，兩周前信維整宅也順利推進，七月就要公告招商；還有斯文里二期也順利簽約；南機場單元三等，這些都是台北市過去幾十年非常困難推進的案子，今天看到都市更新大步邁進，這需地方、住戶更新意識大幅提高，不僅住得舒適，更要住得安全。

蔣萬安說，台北市推動大都更，上任之後過去三年半都市更新的報核數，已是上任前八年的二點四倍，內湖地區更是四點二倍，北市府會持續努力，希望今天公辦都市更新簽約，等都更完成，大家再度齊聚一堂。

今天的簽約儀式，除北市長蔣萬安，副市長張溫德、招商最優申請人暐傑建設股份有限公司董事長辜耀興等人共同出席，全案預計投入約22億元，以「東湖之水、城市綠巢」為設計核心，並以綠廊串聯、鄰里客廳及城市降溫的三大策略打造山水環抱的城市節點。

蔣萬安表示，本案為市府公告列管須拆除重建之高氯離子混凝土建築物（海砂屋），具更新急迫性，自2024年受理申請以來，市府團隊積極協助方案評估及相關整合作業，協助評估防災型容積獎勵，爭取容積獎勵達100%，本案更獲住戶100%支持。

都發局表示，本案緊鄰東湖國中及五分埤生態濕地，車程5分鐘內可達捷運東湖站與內湖國小，生活機能完善。更新後興建1棟21層RC構造住宅大樓，並導入綠建築銀級、智慧建築銀級、耐震標章及建築能效1plus標準，針對結構安全、耐候減碳、都市減災及環境友善等面向加強整體規劃設計，提升居住安全與生活品質。全案預計122年完工。