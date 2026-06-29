新北警高強度執勤後猝逝 民代籲從寬認定因公殉職、檢討警察過勞

新北市中和分局南勢派出所陳姓員警日前連續值勤17小時，返家休息後猝逝，引發外界關注基層警察勤務負荷。新北藍營民代今呼籲銓敘部後續應從寬認定因公殉職，並正視警察勤務過勞及勤休失衡問題，避免類似憾事重演。

陳姓員警22日上午6時上班，當天下午先後處理毒駕、打架糾紛等案件，下班時間後又因派出所接連查獲毒駕及受理多起報案，主動留下協助辦案，直到晚間11時才退勤返家，連續工作約17小時，隔天上午被家人發現失去生命徵象，送醫後仍因心因性休克不治。

林國春在臉書發文表示，陳姓員警是在連續高強度勤務後返家休息，不幸猝逝，令人萬分不捨。他指出，基層員警從清晨到深夜，面對毒駕、鬥毆等各類突發案件，長時間處於高度緊繃狀態，這樣的工作型態正是第一線警察日復一日的真實寫照。

林國春表示，除了哀悼，更應正視背後制度性問題，當勤務需求持續增加，而人力及輪休機制未能有效調整，過勞風險便會不斷累積，最終反映在員警及其家庭承受的巨大傷痛。他呼籲銓敘部於後續撫卹審定時，應從寬認定因公殉職，讓長期在第一線付出的警察獲得應有保障與尊重，也讓遺屬在最艱難的時刻不致陷入更深困境。

林國春也呼籲，新北市政府應以此事件作為制度檢討契機，正視警察勤務過勞及勤休失衡問題，落實合理排班及人力支援，避免類似悲劇再次發生。

針對陳姓員警猝逝，中和警分局日前表示，已成立治喪協助小組，全力協助家屬辦理後事及爭取最優撫卹，並將檢討勤務調度，未來若遇同仁下班後仍須持續處理案件，將即時調度其他警力接替，落實勤休轉換，保障員警健康權。