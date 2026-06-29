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捷運三鶯線明通車 沿線14處YouBike站今啟用

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三鶯線捷運國華站2號出口新YouBike站點。圖／新北市交通局提供
三鶯線捷運國華站2號出口新YouBike站點。圖／新北市交通局提供

捷運三鶯線將於明天通車，為完善沿線最後一哩公共運輸轉乘接駁，新北市交通局於三鶯線全線設置了14 個YouBike2.0租賃站今天啟用。

交通局綜合規畫科技正賴俞如表示，三鶯線沿線新設的14個YouBike租賃站包含頂埔站2號出口、頂埔站3號出口、長壽山站、橫溪站、龍埔站、三峽站、台北大學站1號出口、台北大學站2號出口、鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站1號出口、國華站2號出口、永吉公園站及鶯桃福德站，加上營運中的媽祖田站與頂埔站福田路共計16站，提供三鶯線轉乘接駁服務，也讓全市YouBike公共自行車站點達1576站。

為迎接捷運三鶯線通車，交通局同時整合沿線自行車道與人行路網，串聯三峽老街、台北大學及鶯歌地區，打造兼具通勤、觀光與休憩功能自行車廊道。不論是台北大學的學生、在地通勤族，或前來三鶯地區旅遊的遊客，都能透過YouBike與捷運三鶯線搭配，享受便利的低碳交通生活。

交通局推動智慧交通，過去民眾若要補繳YouBike租借費用，須親自前往服務中心或親洽電話客服辦理轉帳。自6月30日起，只要透過YouBike APP，於主選單點選「補繳款項」，確認明細後點選「支付」、確認為「掃碼借車」或「電子票證借車」，即能輕鬆使用「信用卡」(掃碼借車與電子票證借車)或「悠遊付」(電子票證借車)完成線上補繳。

交通局表示，「TPASS基北北桃1200都會通」自2023年7月上線以來，截至今年5月已累計服務逾15億次。捷運三鶯線將於明日下午2時起至8月31日試營運，開放免費搭乘，正式營運後也將納入「TPASS基北北桃1200都會通」定期票使用範圍，預估三鶯地區通勤族未來不僅能縮短約20分鐘的通勤時間，每月還可省下1000至2000元不等的交通支出。

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