王婉諭批警力不足 新北警：已增員至8049人並研議交接機制

時代力量黨主席王婉諭今天上午與2名市議員參選人至新北市府前，痛批新北市明明有資源，為何不花在補警力上。新北市警局表示，經爭取增額152人後目前預算員額達8049人。後續將向警政署爭取今年10月警大、警專畢業生優先分發新北以補足警力。

時代力量黨主席王婉諭表示，中和分局陳姓警員上週日自清晨6時到班，接連處理毒駕與打架糾紛，直到晚上11時才離勤，連續工作整整17小時，遠超規定的12小時上限，不料隔日發生心因性休克不治。王婉諭指出，新北警編制員額與實際人數落差超過3500人，今年新北市總預算增加了380億，只要拿出40到50億，就可以開始補足警力，痛批侯友宜明明有資源，為什麼不願意花在補足警力上。

新北市警局表示，日前中和分局警員病故事件市府高度重視，市長第一時間前往靈堂慰問家屬。新北市警局亦將全力協助遺族爭取從優撫卹，並持續精進警員身心健康照護措施，檢討勤務負荷及工作環境，作為同仁最堅實的後盾。

新北警指出，因案件交接涉及法院出庭作證、交互詰問及後續獎勵認定等問題，警察局將研議案件處理及交接班機制，在兼顧偵辦品質與司法程序完整性前提下減輕警員工作負擔。

新北警指出，經向中央爭取增額152人後，目前預算員額達8049人。另因應捷運警察隊成立及各分局勤務需求，今年4月已報請市府核定增列警員預算員額156人，並函報警政署核辦。今年1月特考班結業生已有210人分發至新北服務，另由保一總隊支援15名警力投入各分局勤務。後續也將持續向警政署爭取今年10月警大、警專畢業生優先分發新北，以補足警力缺額。