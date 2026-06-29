柯文哲談AI防洪笑稱應派陳宥丞選北市長 蔣萬安反應曝光

北市內湖近日嚴重淹水，北市長蔣萬安近日稱AI防洪預警有發揮功能卻遭質疑，民眾黨創黨主席柯文哲昨受訪說，應將防災系統放入台北通APP比較有效率，並笑稱應推黨內議員陳宥丞選北市長。蔣今天被問及此事時說，他已經指示水利處、民政局等系統全面結合。

蔣萬安今天上午出席內湖康樂公辦都市更新案簽約典禮，對於柯文哲稱AI防洪預警系統應該放入台北通APP，並笑稱應推黨內議員陳宥丞選北市長。

蔣萬安說，最主要「戀戀水綠」它是透過Line的群組來推播各項訊息，不過他也已經指示水利處以及民政局全面的結合。所以接下來會透過民政里鄰的系統，讓里鄰長都能夠加入戀戀水綠，同時也讓各區各里都能掌握隨時水情，及降雨情況。

蔣也提到，如果有預測短時強降雨，就可以趕快推播、趕快通知各區域民眾，提高戒備。