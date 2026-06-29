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中和警值勤17小時猝逝 時力主席王婉諭要求侯友宜補足3500警力

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
時代力量黨主席王婉諭、綠黨新北市議員參選人甘崇緯、小民參政歐巴桑聯盟新北市議員參選人陳宛毓至新北市政府前要求補足警力。記者黃子騰／攝影
時代力量黨主席王婉諭、綠黨新北市議員參選人甘崇緯、小民參政歐巴桑聯盟新北市議員參選人陳宛毓至新北市政府前要求補足警力。記者黃子騰／攝影

新北市中和分局1名從警17年的陳姓警員，日前執勤17小時後突然猝逝。時代力量黨主席王婉諭與台灣前進陣線議員參選人今天上午至新北市政府前，要求新北市府提出補足3500名警力缺口的具體預算，並痛批市長侯友宜「今天公祭、明天忘記。」

時代力量黨主席王婉諭表示，中和分局陳姓警員上周日自清晨6時到班，接連處理毒駕與打架糾紛，直到晚上11時才離勤，連續工作整整17小時，遠超規定的12小時上限。王婉諭說，該名警員下午原本可以退勤，因不忍將擔子丟給同事，還陪同事送嫌犯到地檢署才離開，不料隔日發生心因性休克不治。

王婉諭指出，市長侯友宜任內在職警力從7800多人減少至7512人，另外新北市警民比為1比536，遠高於全國平均1比410，更是六都中最高。編制員額與實際人數落差超過3500人，缺口超過30%。王婉諭說這3500人的勤務缺口全都靠在職警員用身體用時數來硬撐。今年新北市總預算增加了380億，但警察的預算原額不增反而減少了4個。只要從這380億裡面拿出40到50億，就可以開始補足警力，痛批侯友宜明明有資源，為什麼不願意花在補足警力上。

綠黨新北市議員參選人甘崇緯表示，新莊分局警民比高達1比884，是全國平均的2倍以上；板橋、中和、土城、永和等核心都會區全面嚴重超標，這是新北都會帶的結構性崩潰。要求市府依據實際居住人口與都會負荷，重新檢討警政資源配置。

小民參政歐巴桑聯盟新北市議員參選人陳宛毓表示，三重區警民比高達820.9，名列新北前5。且三重分局外勤警員全年平均每月服勤218小時、超勤76.3小時。另外新北市目前有3503名員警補休未能休畢，累積未休天數達1萬5124.5天，補休淪為「看得到、休不到」的空話。呼籲民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川，提出對警察過勞的改善方案。

時代力量黨主席王婉諭要求侯友宜提出補足警力的具體預算。記者黃子騰／攝影
時代力量黨主席王婉諭要求侯友宜提出補足警力的具體預算。記者黃子騰／攝影

王婉諭 侯友宜 中和 時代力量 警察

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