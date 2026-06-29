迎三鶯線通車 新北市美術館7月4日開唱還有煙火秀

捷運三鶯線將於30日通車，響應三鶯線通車，新北市政府將於7月4日、5日兩天晚間在新北市美術館戶外園區舉行大型活動，不僅有戴愛玲、婁峻碩接力開唱，還有布拉瑞揚舞團、身聲跨劇場精彩演出，其中600架無人機與煙火秀點亮新北夜空，還有表演藝術、市集活動，邀民眾搭乘捷運走進美術館，見證城市發展的重要時刻。

新北市文化局表示，7月4日自下午4點起，由特色市集揭開序幕，晚間於新北市美術館戶外園區打造雙舞台演出。南高地舞台於晚間6點30分由實力派歌手戴愛玲率先開唱，以充滿爆發力的嗓音炒熱現場氣氛；晚間9點則由婁峻碩壓軸演出，帶來充滿魅力的音樂饗宴。

除了音樂演出，晚間7點15分於北草坪將由「布拉瑞揚舞團」帶來代表作品「漂亮漂亮」。布拉瑞揚舞團由編舞家布拉瑞揚・帕格勒法於2015年在台東創立，「漂亮漂亮」源自舞者們真實生活經驗與身體記憶，透過雨鞋、工作服與藍白帆布等生活元素，轉化為充滿生命力與幽默感的舞蹈語彙。

「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」也將持續於園區展演至7月12日，以新北市美術館建築為展演載體，透過光影、聲音與影像交織，打造近10分鐘的沉浸式夜間體驗。

當天晚間8點20分登場的「城市共榮」無人機與高空煙火展演，將由600架無人機以科技光影結合三鶯地區人文歷史、工藝美學與城市地景，透過夜空中的動態展演，描繪捷運三鶯線串聯地方發展、帶動城市共榮的願景；緊接著登場的高空煙火秀，將施放超過2500發煙火，透過環形煙火、千輪煙火及壯麗錦冠煙火等多層次編排，象徵軌道建設帶來的人流交流、文化匯聚與城市繁榮，為通車慶典打造最璀璨的夜空盛宴。

「藝向新北」系列活動透過藝術、文化與交通建設相互串聯，展現新北城市發展的新風貌。7月5日持續推出精彩展演活動，晚間7點15分由身聲跨劇場帶來「希望之翼」，透過結合肢體、音樂與環境空間的表演形式，帶領觀眾展開充滿想像力的藝術旅程；晚間8點20分則接續高空煙火展演，「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」也將同步展演。

文化局表示，捷運三鶯線6月30日正式通車，並自通車日起至8月31日提供免費試乘服務，新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館也同步推出通車優惠，自6月30日至7月30日止，兩館皆免門票入館；其中，新北市美術館「共織宇宙」特展享門票8折優惠。邀請民眾搭乘三鶯線至鶯歌車站，步行即可抵達新北市美術館，在藝術與光影交織下感受城市新風景。