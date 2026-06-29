快訊

最血腥的伊朗祭典？古老的「阿舒拉節」神秘面紗

科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台中小二暑假作業材料包驚見簡體字…家長傻眼 校方致歉急回收

聽新聞
0:00 / 0:00

迎三鶯線通車 新北市美術館7月4日開唱還有煙火秀

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
響應捷運三鶯線通車，新北美術館戶外園區將有戴愛玲、婁峻碩接力開唱，還有600架無人機與煙火秀點亮新北夜空。圖／新北市文化局提供
響應捷運三鶯線通車，新北美術館戶外園區將有戴愛玲、婁峻碩接力開唱，還有600架無人機與煙火秀點亮新北夜空。圖／新北市文化局提供

捷運三鶯線將於30日通車，響應三鶯線通車，新北市政府將於7月4日、5日兩天晚間在新北市美術館戶外園區舉行大型活動，不僅有戴愛玲、婁峻碩接力開唱，還有布拉瑞揚舞團、身聲跨劇場精彩演出，其中600架無人機與煙火秀點亮新北夜空，還有表演藝術、市集活動，邀民眾搭乘捷運走進美術館，見證城市發展的重要時刻。

新北市文化局表示，7月4日自下午4點起，由特色市集揭開序幕，晚間於新北市美術館戶外園區打造雙舞台演出。南高地舞台於晚間6點30分由實力派歌手戴愛玲率先開唱，以充滿爆發力的嗓音炒熱現場氣氛；晚間9點則由婁峻碩壓軸演出，帶來充滿魅力的音樂饗宴。

除了音樂演出，晚間7點15分於北草坪將由「布拉瑞揚舞團」帶來代表作品「漂亮漂亮」。布拉瑞揚舞團由編舞家布拉瑞揚・帕格勒法於2015年在台東創立，「漂亮漂亮」源自舞者們真實生活經驗與身體記憶，透過雨鞋、工作服與藍白帆布等生活元素，轉化為充滿生命力與幽默感的舞蹈語彙。

「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」也將持續於園區展演至7月12日，以新北市美術館建築為展演載體，透過光影、聲音與影像交織，打造近10分鐘的沉浸式夜間體驗。

當天晚間8點20分登場的「城市共榮」無人機與高空煙火展演，將由600架無人機以科技光影結合三鶯地區人文歷史、工藝美學與城市地景，透過夜空中的動態展演，描繪捷運三鶯線串聯地方發展、帶動城市共榮的願景；緊接著登場的高空煙火秀，將施放超過2500發煙火，透過環形煙火、千輪煙火及壯麗錦冠煙火等多層次編排，象徵軌道建設帶來的人流交流、文化匯聚與城市繁榮，為通車慶典打造最璀璨的夜空盛宴。

「藝向新北」系列活動透過藝術、文化與交通建設相互串聯，展現新北城市發展的新風貌。7月5日持續推出精彩展演活動，晚間7點15分由身聲跨劇場帶來「希望之翼」，透過結合肢體、音樂與環境空間的表演形式，帶領觀眾展開充滿想像力的藝術旅程；晚間8點20分則接續高空煙火展演，「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」也將同步展演。

文化局表示，捷運三鶯線6月30日正式通車，並自通車日起至8月31日提供免費試乘服務，新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館也同步推出通車優惠，自6月30日至7月30日止，兩館皆免門票入館；其中，新北市美術館「共織宇宙」特展享門票8折優惠。邀請民眾搭乘三鶯線至鶯歌車站，步行即可抵達新北市美術館，在藝術與光影交織下感受城市新風景。

三鶯線 新北 美術館 捷運 戴愛玲

延伸閱讀

三鶯線主題彩繪列車亮相 客家文化、新美館躍上車廂

搶先試乘！捷運三鶯線彩繪列車 美術館、客家文化躍上車廂

影／捷運三鶯線主題彩繪列車亮相 侯友宜：呈現地方文化特色

故宮南院水舞光影中遇國寶 水韻墨舞6月26日登場

相關新聞

中和警值勤17小時猝逝 時力主席王婉諭要求侯友宜補足3500警力

新北市中和分局1名從警17年的陳姓警員，日前執勤17小時後突然猝逝。時代力量黨主席王婉諭與台灣前進陣線議員參選人今天上午至新北市政府前，要求新北市府提出補足3500名警力缺口的具體預算，並痛批市長侯友宜「今天公祭、明天忘記。」

新北7月起全面開放大型重機停路邊機車格 1.6萬格可停

大型重機爭取停車權益，新北市交通局宣布，7月1日起全面開放全市1萬6千餘格路邊收費機車格供大型重機停放，讓大型重機族停車選擇更彈性、使用更便利，新北市也成為全國少數全面開放大型重機使用路邊收費機車格的直轄市之一。

捷運三鶯線明通車 沿線14處YouBike站今啟用

捷運三鶯線將於明天通車，為完善沿線最後一哩公共運輸轉乘接駁，新北市交通局於三鶯線全線設置了14 個YouBike2.0租賃站今天啟用。

王婉諭批警力不足 新北警：已增員至8049人並研議交接機制

時代力量黨主席王婉諭今天上午與2名市議員參選人至新北市府前，痛批新北市明明有資源，為何不花在補警力上。新北市警局表示，經爭取增額152人後目前預算員額達8049人。後續將向警政署爭取今年10月警大、警專畢業生優先分發新北以補足警力。

碧潭堰毛蟹洄游登場！先頭部隊現身 連續第5年見證生態復甦

新北市碧潭堰小毛蟹再度迴遊登場。新北市水利局長宋德仁表示，今年毛蟹已陸續開始洄游，目前現身的仍是「先頭部隊」，預計將迎來大規模洄游盛況，民眾近期若在夜間前往碧潭周邊，有機會親眼目睹毛蟹逆流而上的自然奇景。

柯文哲談AI防洪笑稱應派陳宥丞選北市長 蔣萬安反應曝光

北市內湖近日嚴重淹水，北市長蔣萬安近日稱AI防洪預警有發揮功能卻遭質疑，民眾黨創黨主席柯文哲昨受訪說，應將防災系統放入台北通APP比較有效率，並笑稱應推黨內議員陳宥丞選北市長。蔣今天被問及此事時說，他已經指示水利處、民政局等系統全面結合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。