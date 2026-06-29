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張景森嘆北市家長養出媽寶…4成騎開車接送孩子 蔣萬安曝2大考量

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席內湖康樂公辦都市更新案簽約典禮。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席內湖康樂公辦都市更新案簽約典禮。記者余承翰／攝影

行政院前政務委員張景森昨貼文指出，北市約4成家長用汽機車等私人運具接送小孩。問題不完全是距離遠，而是通學習慣被家長接送取代，嘆台北市家長「無怨無悔要養出媽寶！」北市長蔣萬安今被問及看法，蔣聽到問題時，先停頓了一下後說，接送孩子最主要考量除爸媽覺得安全；二方面可能覺得這是親子相處蠻珍貴時間。

台北市長蔣萬安今天上午出席內湖康樂公辦都市更新案簽約典禮，對於張景森認為台北市家長明明孩子通學步行時間不到十分鐘，卻還是許多開車、騎車接送孩子，恐會養出媽寶。

蔣萬安受訪時聽到這個問題，先是停頓了一下，表示「呃...我覺得，接送孩子這個最主要考量是爸爸媽媽覺得安全；二方面可能也覺得這是一個親子相處蠻珍貴的時間。」

蔣萬安說，台北市其實也推出了「育兒家庭減工時不減薪」政策，市府也是希望在雙薪家庭目前的工作形態上，爸爸媽媽也能夠利用減少工時但不減薪方式，能夠很充裕接送孩子。這個部分，家長們都有一定的考量。

蔣萬安 張景森 北市 親子

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