新北7月起全面開放大型重機停路邊機車格 1.6萬格可停

大型重機爭取停車權益，新北市交通局宣布，7月1日起全面開放全市1萬6千餘格路邊收費機車格供大型重機停放，讓大型重機族停車選擇更彈性、使用更便利，新北市也成為全國少數全面開放大型重機使用路邊收費機車格的直轄市之一。

交通局停車營運科長王昶閔表示，除原已開放板橋、新店地區6萬8千餘格路邊機車格外，交通局自今年3月及5月起陸續擴大開放部分行政區的路邊收費機車格供大型重機停放，累計有近5千輛大型重機停放使用，有助紓解停車需求、提升停車空間使用效率。

交通局指出，7月1日起將再擴大開放三峽、鶯歌及汐止等尚未納入試辦範圍的行政區路邊收費機車格，屆時大型重機騎士可於新北市各行政區依需求選擇路邊收費機車格停放，停車動線更順暢，也能減少尋找車位的時間和交通干擾。

交通局說明，大型重機停放於路邊收費機車格時，收費方式比照大型重機專用停車格，採計次收費，每4小時30元。為利民眾辨識，交通局也將同步更新各停車格收費牌面資訊，讓停車規範更清楚明確。

此外，交通局強調，在推動大型重機停車政策的同時，亦持續兼顧一般機車族停車權益；此次擴大開放的三峽、鶯歌、汐止等行政區，近半年來已陸續增設354格路邊機車格，以滿足在地停車需求，降低政策推動可來帶來的影響。

交通局提醒，大型重機停放機車格時，車身不得超出格線範圍；若車身較長，可跨2格停放，但仍須停妥於格線範圍內，以維護停車秩序及用路安全。

未來交通局將持續蒐集停車使用情形及民眾意見，並參考中央相關法規修正方向及其他縣市管理經驗，滾動檢討相關措施，讓有限停車資源發揮最大效益，兼顧各類用路人停車需求和權益。