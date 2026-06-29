新北板橋民生地下道標案重啟 地方質疑可行性

捷運環狀線板橋新埔民生站地下道工程，去年底因施工廠商因素停擺，新北捷運局重啟標案，招標金額四點三億元，預計七月廿八日開標，若招標順利，最快十月可重新施工。地方藍綠議員憂，用六年前的成本招標，恐無人願意承接，應思考這項工程是否要繼續。

新北市捷運局指出，新埔民生站周邊人車流量龐大，民生路路幅寬達八十公尺，基於行人穿越安全及地方需求，因此規畫地下道工程。原承攬廠商無故未進場施工，市府去年十二月四日終止契約，將依法於一年內向原廠商提民事求償，相關損失先以履約保證金支應，鄰損案件持續處理中。

市議員劉美芳表示，地方里長普遍反對興建地下道，質疑市府為何仍堅持推動，若未來因地質液化等問題必須投入兩、三倍工程經費加固，不僅施工難度高，也未必有廠商願意承攬，實用性有限。市議員黃淑君說，民生地下道工程可行性堪憂，除涉及快速道路及環狀線結構安全，里長及居民多數反對持續施工，若市府仍要推動，應清楚說明可行性及安全評估，避免再衍生鄰損及排水等問題。黃也說，前期已投入約二億元，原物料價格上漲，勢必無法沿用六年前工程標準，若多次流標還需提高預算，地下道總經費恐逾六億元。

捷運局長李政安表示，市府仍希望完成地下道工程，預算是否需調整，將待招標結果出爐再評估；前廠商違約部分，市府將在法定期限內求償。