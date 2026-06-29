星期評論／交通部「小動作」 捷運通車好事失焦

捷運三鶯線本月廿四日獲交通部核准營運，本是各界期待多年的好消息，卻在新北市府未對外說明前，交通部將公文洩漏給特定人士，被質疑行政不中立，「內線通報」暗助自家人。

回顧今年五月淡江大橋通車前，交通部從商標註冊、宣傳操作到通車活動，屢被批大小眼，如今新北市府第一個自辦中運量捷運系統將通車，交通部「又來了」搞小動作，好事卻被政治口水淹沒，得分不如扣分多。

三鶯線施工期長達十年，期間歷經疫情、缺工缺料，地方咬牙加碼預算繼續蓋，終在今年開花結果，是無數公務人員、工程人員的辛勞成果，這條捷運線不屬於任何政黨，也不是任何政治人物的專屬政績，是中央與地方共同合作完成的重大公共建設。

適逢選舉年，早在淡江大橋通車前，中央從商標註冊到通車安排，被質疑將建設成果轉化為政治資產，如今三鶯線正式取得營運許可，本應由地方政府依程序對外發布訊息，消息卻提前從交通部走漏，難免引人聯想。

新北市長侯友宜所說「榮耀屬於新北市民」，點出公共建設最核心價值。捷運的完成來自無數人努力，也承載地方長年期待，對地方而言，通車這一刻，是值得慶祝的重大里程碑。

中央與其在有成果時急著站上鎂光燈焦點，不如在建設推動過程中給予更多實質支持，如當初三鶯線財務計畫修正案審查若能更有效率，少些政治考量、多些地方發展思維，或許更能展現誠意。