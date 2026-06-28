遭疑「未第一時間消毒」…北市府澄清戶外噴藥須看天候 內湖淹水雨歇時已消毒

北市內湖部分地區因近日強降雨淹水受關注，環保局今天澄清，有人質疑「未第一時間戶外消毒」會混淆公衛常識，因雨會沖刷藥劑，戶外噴藥要看天候，雨勢間歇時已對淹水區噴藥。

台北市環保局發布新聞稿澄清，針對有人質疑市府「未在第一時間進行戶外消毒」，相關指控嚴重混淆公共衛生常識。

環保局說明，首先，無論中央或各縣市政府，都不會在下雨天施行戶外化學噴藥，因藥劑會被雨水沖刷、稀釋，降低殺菌或殺蟲效果，所以雨中或雨勢過大時不宜施作，須等雨停後重新安排。

其次，市府宣導「雨後防疫四步驟」，是雨後，且民眾針對居家器皿自主消毒，無涉室外天候；混淆戶外噴藥與室內防護是缺乏常識。

此外，環保局說明，這次內湖地區有淹水地方，27日、28日雨勢間歇及天候許可下，都已噴藥消毒，統計內湖地區環境消毒作業共動員4車17人，使用稀釋50倍漂白水30公升，消毒面積3萬平方公尺。