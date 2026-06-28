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蘇巧慧新莊力挺翁震州 推老街觀光券串聯新北商圈、讓新莊老街風華再現

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧與新北市議員翁震州舉辦座談會，現場湧進400多人。記者黃子騰／翻攝
民進黨新北市長參選人蘇巧慧與新北市議員翁震州舉辦座談會，現場湧進400多人。記者黃子騰／翻攝

民進黨新北市長候選人蘇巧慧與新北市議員翁震州，今午在新莊舉辦座談會，現場400位民眾熱情高喊凍蒜。蘇巧慧表示新莊有珍貴的傳統文化與在地特色，若當選市長將發行老街觀光券，串聯新北不同商圈特色，打造在地人認同、外地人喜歡的活動。

蘇巧慧今天下午至新莊區黃愚市民活動中心，與翁震州共同舉辦座談會，蘇巧慧表示，翁震州在吳秉叡立委辦公室服務10多年，光是20年間處理過的服務案件便將近5萬件，非常清楚知道如何幫地方爭取資源，光是校園建設，翁震州就爭取超過20億元改善新莊區校園設施，甚至連校園的導護志工，他都爭取提升導護志工的福利，調升里鄰志工活動費用。蘇巧慧大讚翁震州「照顧最全面、服務最細心、做事最實在」、「這麼認真的議員，打著燈籠都找不到」。

蘇巧慧說，新莊有台灣最珍貴的傳統文化祭儀，例如剛結束的新莊大拜拜，就有最正統且發源於新莊的「官將首喊班」儀式，連艋舺的官將首都來觀摩，再再顯示出新莊的傳統文化底蘊。未來若擔任新北市長將進一步發揚光大，讓新北的在地特色與優點可以被更多人認識。

蘇巧慧指出，為了讓新莊老街風華再現，將改善老街基礎設施，讓行人更安全、店家經營更便利。並發行老街觀光券，配合市府大型活動發放老街觀光券，延長旅客停留時間並提升在地消費。另外將依據不同節令主題推出城市級活動，串聯新北不同商圈特色，形成跨區經濟聯動。蘇巧慧強調，只要能融入在地聲音與意見，搭配好的行銷管道，新莊也能打造「在地人認同、外地人喜歡」的活動。

蘇巧慧強調，參選新北市長希望可以讓新北再升級，讓新莊被更多人看見，期盼可以帶領新北和所有鄉親一起打拚，未來也會繼續推動城市行銷，讓新北「衛星變繁星」，希望鄉親給她機會，讓新北再漂亮一次。

現場民眾大喊凍蒜。記者黃子騰／翻攝
現場民眾大喊凍蒜。記者黃子騰／翻攝

民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席新北市議員翁震州新莊座談會。記者黃子騰／翻攝
民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席新北市議員翁震州新莊座談會。記者黃子騰／翻攝

蘇巧慧 老街 新北 吳秉叡

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