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登門送上3.8億！東華書局創辦人卓家伉儷低調行善 王建煊助打造鑫淼天使居

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者賴御文報導
照片為卓劉慶弟女士，取自天使居官網
照片為卓劉慶弟女士，取自天使居官網

台灣很多慈善家，多少都想讓人知道自己捐款做了好事，但卓媽媽不屬於這種，她是真正的為善不欲人知。」前監察院長王建煊有感而發。

2020年4月的一個平凡下午，王建煊在林口的家中迎來了一位熟客——那是東華書局創辦人卓鑫淼的遺孀、被藝文界尊稱為「卓媽媽」的卓劉慶弟女士。如常寒暄、喝茶，聊著聊著，卓媽媽突然語氣平靜地對王建煊說，她決定捐出新台幣3.8億元。

王建煊當場嚇了一跳，急忙問：「卓媽媽，這筆錢妳要做什麼？」卓媽媽只是輕聲細語地回答：「隨你用。」

這份毫無條件的信任，源於她深知王建煊多年來為了無子孤老、失智失能長者的安居問題四處奔走。這筆毫無預警的巨額善款，成了「鑫淼天使居」最關鍵的奠基石。

提起卓鑫淼與卓劉慶弟這對伉儷，台灣的老一輩知識份子與藝文界絕不陌生。1965年，卓鑫淼先生創立了「東華書局」，專門出版發行大專院校的教科書與工具書，陪伴了無數台灣學子度過求學歲月；而卓劉慶弟則擔任旗下「新月圖書」的發行人，引進國外原文教科書，一度成為台灣最大的進口書商。

這對在重慶南路書街寫下傳奇的夫婦，膝下並無子嗣，但他們在文化界卻是出了名的「俠客與俠夫人」。雲門舞集創辦人林懷民曾形容，卓爸爸與卓媽媽平時生活極為素雅，卻帶著一身俠氣，特別樂於提攜、照顧像他這樣的晚輩。

2006年卓鑫淼先生過世後，卓媽媽牢記著丈夫生前「幫助學子、回饋社會」的心願，默默守著餘生的事業與財富，行善不輟。

這筆3.8億元的善款，由王建煊創辦的基金會落實，在林口區打造了「鑫淼天使居」。這座全方位長照大樓在經歷了新冠疫情、原物料上漲等重重考驗後，於2024年3月舉辦了落成典禮。

鑫淼天使居專門照顧失能、失智以及孤苦無依的長者，提供住宿型機構、日間照顧中心以及「失智團體家屋」，讓沒有子女照顧的長輩能在此尊嚴地度過晚年。

這裡不只照顧老人，還串聯了更多社會弱勢。亮羽洗衣工場將長者的衣服與寢具，委由身心障礙者組成的工場洗滌，創造弱勢就業機會。飛行少年天使餐廳把長者的膳食與社區餐廳，由牧師帶領的更生「飛行少年」負責烹飪，給迷途知返的孩子一個重生的舞台。

2023年7月28日，高齡88歲的卓劉慶弟女士於台大醫院安詳離世。此時，鑫淼天使居大樓已接近完工。

卓伉儷如今雖然都已故去，但他們透過東華書局豐富了台灣人的精神靈魂，又用一生的積蓄，在重慶南路的書香之外，於林口蓋起了一座遮蔽風雨的避風港。誠如王建煊所言：「卓媽媽活到八十多歲離開了，但她的『天使居』會留在世界上，繼續照顧那些孤苦的老人。」

他們一生低調不張揚，就像遠空的星星，人去了，愛卻留了下來，繼續溫暖著台灣這片土地。

聚傳媒

王建煊 林口 台灣

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