八里河海音樂季昨熱鬧登場 侯友宜與王中平合唱《空笑夢》

「2026新北市河海音樂季—八里場」27日晚間熱鬧登場，新北市長侯友宜親臨活動現場，與歌手王中平合唱經典歌曲《空笑夢》，和現場民眾一同重溫經典民歌，共享夏日音樂盛宴。

侯友宜市長表示，音樂具有激勵人心的力量，新北市政府持續舉辦河海音樂季，盼藉由音樂串起新北市多元文化及城市風貌，八里場是「2026新北市河海音樂季」首站，後續還有7月的貢寮場、8月的淡水場，以及9月的新北大都會公園場，場場精彩可期，歡迎民眾踴躍參加。

觀旅局說明，首日八里場演出卡司包括風格各具特色的雙人組合黃冠華＆奕昕及喬巴＆黑貓，校園民歌代表歌手周美蒂、江念庭、李明德、王中平及邰肇玫。壓軸則邀請有「搖滾教母」之稱的娃娃金智娟登場，為現場觀眾帶來精彩絕倫的演出。

28日的演出陣容包括韓志賢＆詠晴、留聲機二重唱：韓淑英＆奕昕、古勝中、何方、于台煙及南方二重唱等多組實力唱將接力登臺，並由陳昇＆新寶島康樂隊壓軸演出。

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