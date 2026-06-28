快訊

大雷雨狂炸北北桃！ 恐持續至18時39分 慎防雷擊、低能見度

吳奇隆回台灣了！全為了他 無名指戴婚戒帥成這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

八里河海音樂季昨熱鬧登場 侯友宜與王中平合唱《空笑夢》

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

「2026新北市河海音樂季—八里場」27日晚間熱鬧登場，新北市長侯友宜親臨活動現場，與歌手王中平合唱經典歌曲《空笑夢》，和現場民眾一同重溫經典民歌，共享夏日音樂盛宴。

侯友宜市長表示，音樂具有激勵人心的力量，新北市政府持續舉辦河海音樂季，盼藉由音樂串起新北市多元文化及城市風貌，八里場是「2026新北市河海音樂季」首站，後續還有7月的貢寮場、8月的淡水場，以及9月的新北大都會公園場，場場精彩可期，歡迎民眾踴躍參加。

觀旅局說明，首日八里場演出卡司包括風格各具特色的雙人組合黃冠華＆奕昕及喬巴＆黑貓，校園民歌代表歌手周美蒂、江念庭、李明德、王中平及邰肇玫。壓軸則邀請有「搖滾教母」之稱的娃娃金智娟登場，為現場觀眾帶來精彩絕倫的演出。

28日的演出陣容包括韓志賢＆詠晴、留聲機二重唱：韓淑英＆奕昕、古勝中、何方、于台煙及南方二重唱等多組實力唱將接力登臺，並由陳昇＆新寶島康樂隊壓軸演出。

聚傳媒

八里 音樂 侯友宜 新北

延伸閱讀

台中國家歌劇院夏日放系列 7月起6團接力演出

汐止仲夏音樂派對7/4登場 粉絲頁打卡拿抽獎券 仲夏夜聽音樂抽獎品

鋼琴家陳瑞斌首登印尼 攜手在地樂團演出經典曲

故宮南院水舞光影中遇國寶 水韻墨舞6月26日登場

相關新聞

登門送上3.8億！東華書局創辦人卓家伉儷低調行善 王建煊助打造鑫淼天使居

「台灣很多慈善家，多少都想讓人知道自己捐款做了好事，但卓媽媽不屬於這種，她是真正的為善不欲人知。」前監察院長王建煊有感而發…

八里河海音樂季昨熱鬧登場 侯友宜與王中平合唱《空笑夢》

「2026新北市河海音樂季—八里場」27日晚間熱鬧登場，新北市長侯友宜親臨活動現場，與歌手王中平合唱經典歌曲《空笑夢》，和現場民眾一同重溫經典民歌，共享夏日音樂盛宴…

影／捷運三鶯線主題彩繪列車亮相　侯友宜：呈現地方文化特色

新北市政府捷運工程局今天舉辦「捷運三鶯線主題彩繪列車開箱活動」，新北市長侯友宜出席，公開以「客家文化」及「新北市美術館」為主題的彩繪列車。捷工局表示彩繪列車未來將配合三鶯線通車投入營運，採隨機方式行駛。

板橋新埔民生地下道標案重啟 地方盼停工止損

捷運環狀線板橋的新埔民生站地下道工程，因為前施工廠商因素停擺，新北市捷運局再度重啟標案，招標金額4.3億元，預計7月28日開標，若招標順利最快10月可重新施工。不過藍綠地方議員認為，工程可行性存疑，且用6年前的成本招標，恐無人願意承接，應思考這項工程是否要繼續下去。

婦幼專責醫院啟用 推全女醫專科門診

台北市長蔣萬安新政北市聯醫「婦幼專責醫院」昨揭牌啟用，六個專科的全女醫團隊下半年將在十樓看診，民眾就醫可免於各樓層奔波，還包括全國首創亞洲最大「智慧冷鏈母乳庫」和兒童長照住宿機構等亮點；蔣萬安直言，會有婦幼醫院構想，是因「養育一個孩子要靠全村的力量。」

少子衝擊婦幼醫療 醫界籲預算加碼

北市聯醫婦幼專責醫院揭牌，一大亮點是建置全女醫團隊，但未來如何留才成課題，醫界指出，台灣面臨嚴重少子女化，相對其他群族人數眾多，婦幼照顧工作更顯艱辛；少子女化時代，健保資源有限，各科互相競爭，政府可編列額外的特別預算，支撐婦幼專責醫院團隊運作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。