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英系江永昌接任新北黨部評召 蘇巧慧：攜手厚植民主

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民主進步黨新北市黨部今天舉行第九屆執行委員、評議委員選舉，英系前立法委員江永昌（右）擔任評議委員召集人。圖／民進黨新北市黨部提供
民主進步黨新北市黨部今天舉行第九屆執行委員、評議委員選舉，英系前立法委員江永昌（右）擔任評議委員召集人。圖／民進黨新北市黨部提供

民主進步黨新北市黨部今天舉行第九屆執行委員、評議委員選舉，評議委員共同推舉英系前立法委員江永昌擔任評議委員召集人。民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，感謝所有黨員同志的信任和支持，讓她順利連任主任委員，未來她將攜手新北黨務團隊及各黨公職，持續傾聽各界意見，提出照顧市民、帶動產業的政見願景，和江永昌評召共同努力，擴大社會連結，厚實新北的民主基礎。

蘇巧慧說，過去兩年她和黨部團隊積極擴大基層連結，推動黨務年輕化，舉辦青年座談、青年營隊、親子活動，設立新住民服務站，爭取新北第一個都會區祭儀廣場，努力服務不分年齡、不分族群的新北市民。

她也陸續提出「六大福利政見」、「三大家庭照顧政見」、「四大青年支持政見」、「三大原住民族政見」等等，未來她和新北隊還會提出更多政見藍圖，同時籌備新北市黨部四十週年黨慶活動，希望帶領新北隊深化民主發展，爭取更多市民支持。

江永昌表示，他見證新北市黨部過去兩年在蘇巧慧帶領之下，黨務團隊將士用命，在各自崗位上持續推動民主深化，面對2026、2028兩次大選，他相信新北市黨部將成為新北黨公職最堅實的後盾，今年眾人齊力朝「市長要贏、議員全壘打」的目標邁進。

新北市議會民進黨團總召陳永福說，民進黨團始終秉持理性監督、具體建言精神，在議會監督市府團隊施政，為市民爭取最大福祉，也陸續成功推動營養午餐全面免費、鄰長工作津貼調升等等。面對年底選戰，民進黨團將結合每一位新北市議員的力量，期盼和蘇巧慧一起努力，擴大新北民主實力。

民進黨 新北 蘇巧慧

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