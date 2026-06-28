三峽中正陸橋功成身退 新北升格後拆除第60座人行陸橋

新北市三峽區中正陸橋今天凌晨順利完成大梁拆除吊離作業，正式走入歷史，也成為新北市升格以來拆除的第60座人行陸橋。新北市工務局長馮兆麟深夜前往施工現場視察工程進度，並慰勞施工團隊，感謝工程人員犧牲休息時間投入拆除作業，共同完成改善人行環境的重要工程。

馮兆麟表示，中正陸橋拆除工程依循「新北市人行陸橋存廢SOP」辦理，經跨局處協調及與地方充分溝通取得共識後，才啟動拆除作業。此次利用夜間車流量較少時段進行大梁吊離，順利完成主要結構拆除，也感謝施工團隊、警察機關、交通維持人員及公車業者共同配合，將施工期間對交通衝擊降至最低。

新北市養工處長鄭立輝表示，雖然主要大梁已完成拆除，後續仍將進行墩柱拆除及周邊人行環境復原工程。施工期間僅占用部分車道及人行空間，不影響車輛正常通行，提醒近期行經三峽中正路一段與大同路口周邊的駕駛及用路人留意現場交通維持設施，並配合義交引導減速慢行。

養工處表示，市府持續推動人行環境改善，中正陸橋拆除後將釋放既有人行空間，並結合「新北市通學廊道百校里程碑－安溪國中周邊通學安全及人行環境改善工程」，透過改善人行道、優化行穿線及調整號誌配置，完善行人通行動線，打造更安全、友善的人本步行環境，提供學童及居民更舒適的通行空間。

新北市工務局長馮兆麟深夜視察三峽區中正陸橋拆除工程。圖／新北市工務局提供

三峽中正陸橋拆除工程利用夜間車流較小的時段，進行大梁吊離作業。圖／新北市工務局提供