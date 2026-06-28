出席羽球公益賽 蔣萬安與王齊麟一起做暖身操

台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽、北市教育局長湯志民、奧運羽球金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛上午一起出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨台北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮致詞，隨後蔣市長致贈香蕉給奧運羽球金牌選手王齊麟，並與王齊麟、妻子陳詩媛一起做暖身操。

會前針對民進黨北市長參選人沈伯洋日前赴內湖勘災全白上衣與雨鞋，被質疑擺拍，北市長蔣萬安說，「我就不特別評論其他人的穿著。」不過蔣萬安表示，台北市在面對大前天突然短時的強降雨，市府EOC即刻二級開設，而且也持續關注整個雨勢狀況，一直到入夜。對於南港區一個保全戶也即刻做了撤離；隔天一早也到內湖區公所進行應變會議，去了解內湖淹水地方整個復原狀況及慰問市民。

台北市長蔣萬安（第二排右三起）、奧運羽球金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛上午一起出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨台北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮，三人一起做暖身操並合影。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安（右）、奧運羽球金牌選手王齊麟（中）與妻子陳詩媛（左）上午一起出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨台北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮，並一起做暖身操。記者蘇健忠／攝影