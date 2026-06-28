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影／捷運三鶯線主題彩繪列車亮相 侯友宜：呈現地方文化特色

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
彩繪列車規畫兩大主題車廂，其中「客家文化主題車廂」以藍染、五月雪桐花等元素為設計主軸，結合客家「耕讀傳家」精神。圖／新北市政府提供
彩繪列車規畫兩大主題車廂，其中「客家文化主題車廂」以藍染、五月雪桐花等元素為設計主軸，結合客家「耕讀傳家」精神。圖／新北市政府提供

新北市政府捷運工程局今天舉辦「捷運三鶯線主題彩繪列車開箱活動」，新北市長侯友宜出席，公開以「客家文化」及「新北市美術館」為主題的彩繪列車。捷工局表示彩繪列車未來將配合三鶯線通車投入營運，採隨機方式行駛。

新北市長侯友宜說明市府推動捷運工程的同時，也將藝術元素融入公共運輸，希望讓捷運除交通功能外，也能成為展現城市文化的載體。此次推出兩款主題彩繪列車，分別以客家文化及新北市美術館為設計主題，將車站設計概念延伸至列車車廂，呈現三鶯地區文化特色。

侯友宜指出，彩繪列車規畫兩大主題車廂，其中「客家文化主題車廂」以藍染、五月雪桐花等元素為設計主軸，結合客家「耕讀傳家」精神，車廂內藍染紋路融入大漢溪水文意象；「新北市美術館主題車廂」則以新北市美術館建築為發想，採用銀白色系、光影及線條等設計元素，呼應新北市美術館「全民開放」理念。

新北市捷運工程局長李政安表示，三鶯線以「站站有特色」為規劃方向，除各車站公共藝術外，也推出主題彩繪列車。未來通車後，彩繪列車將提供載客服務，並結合公共藝術及在地文化，讓民眾在搭乘捷運時接觸三鶯地區文化特色。

彩繪列車規畫兩大主題車廂，其中「新北市美術館主題車廂」則以新北市美術館建築為發想，採用銀白色系、光影及線條等設計元素，呼應新北市美術館「全民開放」理念。記者葉信菉／攝影
彩繪列車規畫兩大主題車廂，其中「新北市美術館主題車廂」則以新北市美術館建築為發想，採用銀白色系、光影及線條等設計元素，呼應新北市美術館「全民開放」理念。記者葉信菉／攝影

新北市政府捷運工程局今天舉辦「捷運三鶯線主題彩繪列車開箱活動」，新北市長侯友宜（右）、新北市政府捷運工程局局長李政安（左）出席，公開以「客家文化」及「新北市美術館」為主題的彩繪列車。記者葉信菉／攝影
新北市政府捷運工程局今天舉辦「捷運三鶯線主題彩繪列車開箱活動」，新北市長侯友宜（右）、新北市政府捷運工程局局長李政安（左）出席，公開以「客家文化」及「新北市美術館」為主題的彩繪列車。記者葉信菉／攝影

三鶯線 侯友宜 捷運

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