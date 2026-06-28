板橋新埔民生地下道標案重啟 地方盼停工止損

捷運環狀線板橋的新埔民生站地下道工程，因為前施工廠商因素停擺，新北市捷運局再度重啟標案，招標金額4.3億元，預計7月28日開標，若招標順利最快10月可重新施工。不過藍綠地方議員認為，工程可行性存疑，且用6年前的成本招標，恐無人願意承接，應思考這項工程是否要繼續下去。

新北市捷運局指出，新埔民生站周邊人車流量龐大，民生路路幅寬達80公尺，基於行人穿越安全及地方需求，當初才新增地下道工程。因為原承攬廠商無故未進場施工，市府已去年12月4日終止契約，並將依法於一年內向原廠商提起民事求償，目前相關損失先以履約保證金支應，鄰損案件也持續處理中。

新北市議員劉美芳表示，地方里長普遍反對興建地下道，質疑市府為何仍堅持推動，若未來因地質液化等問題必須投入兩、三倍工程經費加固，不僅施工難度高，也未必有廠商願意承攬，實用性有限，真的覺得「大可不必」。

新北市議員黃淑君也指出，依目前了解民生地下道工程可行性堪憂，除涉及快速道路及環狀線結構安全外，地方里長及居民多數反對持續施工，若市府仍要推動，應清楚說明可行性及安全評估，避免再度衍生鄰損及排水等問題。

黃淑君也表示，依採購法程序，市府確實需重新辦理招標，但前期已投入約2億元，加上原物料價格上漲，未來勢必無法沿用6年前的工程標準，若工程多次流標後還需提高預算，地下道總經費恐超過6億元，都可以蓋一間學校或是地下停車場。

捷運局長李政安表示，市府仍希望完成地下道工程，至於預算是否需要調整，將待此次招標結果出爐後再行評估；至於前廠商違約部分，市府將於法定期限內求償，並持續處理鄰損相關事宜。