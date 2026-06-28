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新北藝文永續專班7月13日開課 串連北中南藝文場館直擊綠色風潮

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
藝文組織永續營運管理專班今年從多元角度規畫8天完整課程，探討藝文永續各式議題。圖／新北市文化基金會提供
藝文組織永續營運管理專班今年從多元角度規畫8天完整課程，探討藝文永續各式議題。圖／新北市文化基金會提供

面對2050淨零轉型與氣候變遷挑戰，財團法人新北市文化基金會主辦「藝文組織永續營運管理專班」今年7月至8月開課，即日起開放報名。是專為文化工作者打造的永續治理培訓平台，今年擴大規模，串連北中南重要藝文場館與專家學者，協助藝文組織將永續理念轉化為可落地執行的營運機制。

新北市文化基金會執行長龔雅雯說，文化承載著土地記憶與人文情感，在延續文化時，必須正視環境壓力與多元群體的文化近用權利，讓世代記憶得以更公平、更有韌性地延續。今年專班邁入第3年，至今已培育約250名學員，今年著重跨域交流與實務操作，強化對接企業ESG、文化共融、節能減碳與永續建築等前瞻議題，期盼這股力量如同星火扎根，協助更多藝文團隊推動兼顧綠色轉型與社會共融的永續治理。

新北市文化局長張䕒育說明，今年專班規畫8天完整課程，包含初階班與進階班，進階班分為永續營運、永續博物館、永續劇場及永續建築四大主題，其中全新開闢「永續建築」主題，將帶領學員從核心概念走向實務應用。課程更引入英國《劇場綠皮書》這項全球首部被多國劇院與藝術節採用的永續指引，深度探討國內外綠色應變措施，尋求在台灣藝文界實質落實的永續解方。

今年課程全面升級，從多元角度深化學員對藝文永續的實務應用。課程不僅導入ESG與行銷溝通，探討藝文產業如何與企業ESG資源對接；同時深耕文化共融實務演練，解析場館如何落實文化平權，除開辦口述影像製作、與身障創作者共事指南外，更攜手專業團隊與國家兩廳院舉辦工作坊，手把手帶領學員演練「輕鬆易讀本」的轉譯製作。

此外，今年增設ESCO與碳權課程，切入藝文產業最需要的能源技術服務、耗能診斷與碳權適用性評估實務，幫助學員掌握節能減碳的實質工具；以及全新登場的永續建築主題，帶領學員了解場館從外部建材到內部硬體設施的減碳路徑，更移師遠雄建設工地再生現場，實地拆解營建廢棄物再利用案例。

專班課程免費，完整修習指定時數的學員可獲新北市文化基金會頒發「藝文組織永續營運管理人才培訓證明」。專班於7月13日、15日、20日、29日、8月10日、11日、19日及20日開課，每班限額50人，以文化藝術相關政府單位、博物館、表演藝術場館、劇團及策展團隊等文化產業工作者為對象，新北市機關或團隊優先錄取。

即日起可在Accupass平台（https://reurl.cc/V2k64b）報名，詳細課程簡章可至新北市文化基金會官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/NTCculturefoundation/）查詢。

藝文組織永續營運管理專班7月至8月開課，邀請業界專家與學者分享藝文永續推動心法。圖／新北市文化基金會提供
藝文組織永續營運管理專班7月至8月開課，邀請業界專家與學者分享藝文永續推動心法。圖／新北市文化基金會提供

永續 淨零 韌性

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