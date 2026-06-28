汐止仲夏音樂派對7／4登場 粉絲頁打卡拿抽獎券 仲夏夜聽音樂抽獎品

新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4時在汐止區公所前廣場登場，除了MOMO家族優格姐姐、檸檬哥哥帶動唱跳，並安排在地社團與學生團體同台演出，展現汐止多元的在地文化，搭建學校與社團發光發熱的舞台。

汐止區長林慶豐表示，仲夏音樂派對是不少汐止民眾引頸期盼的年度音樂盛事，今年邀請2個社團和12所學校，帶來各式精采表演，包括旋律優美的陶笛、國樂與弦樂演奏，充滿活力的舞蹈演出，以及震撼全場的跳鼓隊、踢踏舞與旗舞，歡迎民眾前往欣賞。

區公所指出，仲夏音樂派對節目內容豐富多元，絕對能讓現場觀眾大飽耳福、目不暇給。活動從社區到校園一路串聯，最後齊聚在公所前廣場，打造屬於汐止的夏夜音樂殿堂。活動當天除了音樂演出，現場還有由各協辦單位設計的趣味宣導活動。

區公所表示，今年的音樂派對也結合性平觀念，讓民眾在遊戲中學習專業知識及性平意識。會場還有可愛造型氣球，數量有限，歡迎大家排隊索取。

活動當天第一組學校表演開始，至最後一組表演結束期間，民眾可至臉書「汐止區公所─水返腳大小事」粉絲專頁按讚，並在貼文中的GOOGLE表單，為心中最喜愛的學校投下您神聖的一票，就能為他們加油應援，讓前3名的學校獲得「最佳人氣獎」的殊榮。

仲夏音樂派對也有舉辦抽獎活動，民眾只要追蹤按讚「汐止區公所─水返腳大小事」粉絲專頁，並完成打卡，即可獲得抽獎券，投入抽獎箱即可參加抽獎。

活動當晚間6時開始不定時抽出幸運觀眾（唱號3次未在現場，失去得獎機會），獎品包括液晶電視、除濕機及藍牙耳機等，讓大家在欣賞表演的同時，還有機會把大獎帶回家。活動相關資訊，可至臉書「汐止區公所─水返腳大小事」粉絲專頁查詢。

新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供

新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供

新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供

新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供