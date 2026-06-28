快訊

廢留級亂象／高中生不怕不及格 教師管不動課堂大失序

紐時：美伊「一個協議各自表述」！條款埋雷引爆荷莫茲海峽新戰火

台灣YTR「認可」中國Steam封殺LGBTQ+！網怒轟：翻車炎上不是第一次

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止仲夏音樂派對7／4登場 粉絲頁打卡拿抽獎券 仲夏夜聽音樂抽獎品

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供

新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4時在汐止區公所前廣場登場，除了MOMO家族優格姐姐、檸檬哥哥帶動唱跳，並安排在地社團與學生團體同台演出，展現汐止多元的在地文化，搭建學校與社團發光發熱的舞台。

汐止區長林慶豐表示，仲夏音樂派對是不少汐止民眾引頸期盼的年度音樂盛事，今年邀請2個社團和12所學校，帶來各式精采表演，包括旋律優美的陶笛、國樂與弦樂演奏，充滿活力的舞蹈演出，以及震撼全場的跳鼓隊、踢踏舞與旗舞，歡迎民眾前往欣賞。

區公所指出，仲夏音樂派對節目內容豐富多元，絕對能讓現場觀眾大飽耳福、目不暇給。活動從社區到校園一路串聯，最後齊聚在公所前廣場，打造屬於汐止的夏夜音樂殿堂。活動當天除了音樂演出，現場還有由各協辦單位設計的趣味宣導活動。

區公所表示，今年的音樂派對也結合性平觀念，讓民眾在遊戲中學習專業知識及性平意識。會場還有可愛造型氣球，數量有限，歡迎大家排隊索取。

活動當天第一組學校表演開始，至最後一組表演結束期間，民眾可至臉書「汐止區公所─水返腳大小事」粉絲專頁按讚，並在貼文中的GOOGLE表單，為心中最喜愛的學校投下您神聖的一票，就能為他們加油應援，讓前3名的學校獲得「最佳人氣獎」的殊榮。

仲夏音樂派對也有舉辦抽獎活動，民眾只要追蹤按讚「汐止區公所─水返腳大小事」粉絲專頁，並完成打卡，即可獲得抽獎券，投入抽獎箱即可參加抽獎。

活動當晚間6時開始不定時抽出幸運觀眾（唱號3次未在現場，失去得獎機會），獎品包括液晶電視、除濕機及藍牙耳機等，讓大家在欣賞表演的同時，還有機會把大獎帶回家。活動相關資訊，可至臉書「汐止區公所─水返腳大小事」粉絲專頁查詢。

新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供

新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供

新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供

新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供

新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，7月4日下午4點在汐止區公所前廣場登場；圖為去年活動照片。圖／汐止區公所提供

派對 汐止 音樂

延伸閱讀

故宮南院水舞光影中遇國寶 水韻墨舞6月26日登場

Coupang酷澎「火箭」升空！ 響應 AIT 賀美國建國 250 周年　前進味全龍主題日 驚喜贈送WOW會員專屬主題日門票

全國學生戲劇賽9優秀團隊 26日起連3天接力演出

台中國家歌劇院夏日放系列 7月起6團接力演出

相關新聞

影／捷運三鶯線主題彩繪列車亮相　侯友宜：呈現地方文化特色

新北市政府捷運工程局今天舉辦「捷運三鶯線主題彩繪列車開箱活動」，新北市長侯友宜出席，公開以「客家文化」及「新北市美術館」為主題的彩繪列車。捷工局表示彩繪列車未來將配合三鶯線通車投入營運，採隨機方式行駛。

板橋新埔民生地下道標案重啟 地方盼停工止損

捷運環狀線板橋的新埔民生站地下道工程，因為前施工廠商因素停擺，新北市捷運局再度重啟標案，招標金額4.3億元，預計7月28日開標，若招標順利最快10月可重新施工。不過藍綠地方議員認為，工程可行性存疑，且用6年前的成本招標，恐無人願意承接，應思考這項工程是否要繼續下去。

婦幼專責醫院啟用 推全女醫專科門診

台北市長蔣萬安新政北市聯醫「婦幼專責醫院」昨揭牌啟用，六個專科的全女醫團隊下半年將在十樓看診，民眾就醫可免於各樓層奔波，還包括全國首創亞洲最大「智慧冷鏈母乳庫」和兒童長照住宿機構等亮點；蔣萬安直言，會有婦幼醫院構想，是因「養育一個孩子要靠全村的力量。」

少子衝擊婦幼醫療 醫界籲預算加碼

北市聯醫婦幼專責醫院揭牌，一大亮點是建置全女醫團隊，但未來如何留才成課題，醫界指出，台灣面臨嚴重少子女化，相對其他群族人數眾多，婦幼照顧工作更顯艱辛；少子女化時代，健保資源有限，各科互相競爭，政府可編列額外的特別預算，支撐婦幼專責醫院團隊運作。

新北市長選戰李四川拋都更 蘇巧慧打親子牌

新北市長選戰激烈，國民黨參選人李四川昨接連出席永和「川友會」成立大會、原住民鄉親座談會，承諾加速永和都更和原住民族專屬社宅等政見，民進黨參選人蘇巧慧推出「水獺媽媽樂園」親子活動，吸引超過一千五百組親子熱烈參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。