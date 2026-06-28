物理治療師轉行當照專 捨高薪只為成為長照路上最溫暖的光

照顧管理專員（簡稱照專）是輸送長照服務的靈魂人物，身兼民眾需求代言人，也是政府資源的守門者。新北有210名照專分布在各角落，守望逾7萬個長照家庭，50歲翁進宏擔任照專15年，3年前罹患鼻咽癌，休養2個月便重返崗位，他說，想繼續協助個案解決問題，是他抗癌動力。

翁進宏有物理治療師資格，碩士讀社工，15年前轉入長照領域，見證長照1.0、長照2.0到如今長照3.0政策演進，曾是月收入8萬元的物理治療師，當照專後收入直接腰斬，他沒有後悔，因為認同身為照專的價值，很珍惜和案家相處的緣分，看到個案、照顧者需要能被滿足，他說「這些都是在醫院、診所也得不到的經驗」。

15年照專生涯服務過新店、深坑、貢寮、坪林、石門等區，也當過照專督導，傳承經驗給剛入行的新血。翁進宏說，照專工作在都會區、偏鄉有不同挑戰，都市有更多醫療資源，但個案家屬通常要求、期待更高，偏鄉醫療資源較貧瘠，照專要設法帶給家庭照顧者更多支持與關懷，「一個個案、一個照護模式、一個解決模式」，個案需要及解方不盡相同，必須用同理心去服務。

高齡化社會，照專角色愈來愈吃重。翁進宏目前負責石門區，手上有200件個案，比起板橋、新莊等都會區，案量負荷不算重，因為石門區離醫療資源較遠，通常要1小時車程才能到醫院，為避免長輩舟車勞頓，會尋求就近的資源或到府服務，為個案解決問題，幫助家屬適度喘息、減壓，都是照專的責任。

「很多長輩需要我，我不能倒下。」翁進宏3年前罹患鼻咽癌三期，只休養2個月便重返工作崗位，他說，如果想賺更多錢，會繼續選擇當物理治療師，當照專可以發揮助人能量，為案家連結資源，讓長輩得到更好照顧，從中獲得成就感及認同，比賺錢獲得更大滿足。