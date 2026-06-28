少子衝擊婦幼醫療 醫界籲預算加碼

北市聯醫婦幼專責醫院揭牌，一大亮點是建置全女醫團隊，但未來如何留才成課題，醫界指出，台灣面臨嚴重少子女化，相對其他群族人數眾多，婦幼照顧工作更顯艱辛；少子女化時代，健保資源有限，各科互相競爭，政府可編列額外的特別預算，支撐婦幼專責醫院團隊運作。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈認為，樂見女醫團隊成立，但希望外界不要否定男醫師存在的價值，醫學院畢業生超過一半仍是男性，婦產科招募住院醫師時，男醫師都不願意來，使得各醫院的男性住院醫師幾乎掛零。

如何留住醫師人才？他建議，政府在健保方面可採「Pay for Value」方式，設計相關計畫，醫師若達特定ＫＰＩ可獲加成給付；尤其少子化健保資源有限，各科互相競爭，政府可編列額外的特別預算，支撐婦幼專責醫院的團隊運作。

北市醫師公會理事長洪德仁表示，全國女性醫師約占醫師總數四成，不會有人力來源不足問題，北市府倒是應重視如何提供優質的職場環境給醫師，才能給予病患更完善的服務。

北市聯醫婦幼專科功能提升專案辦公室副主任黃啟南表示，年輕醫師選擇專科會考量其經濟規模與趨勢，可能走醫美類、五官科等，比較不願意走小兒科，聯醫招募受訓住院醫師也就是下一代專科主治醫師，真的比較困難。婦幼院區的小兒科醫師人力目前「剛剛好」，持續招募中。