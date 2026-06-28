快訊

金曲37／蔡依林擒最大獎！激動喊：再也不會把自己弄丟

金曲37／莫文蔚回來了！登台開唱掀回憶殺　網友聽到哭：雞皮疙瘩起來

金曲37／歌王張震嶽、歌后蔡依林！A-Lin《陽光》年度歌曲 得獎名單不斷更新

聽新聞
0:00 / 0:00

少子衝擊婦幼醫療 醫界籲預算加碼

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市聯醫婦幼專責醫院揭牌，一大亮點是建置全女醫團隊，但未來如何留才成課題，醫界指出，台灣面臨嚴重少子女化，相對其他群族人數眾多，婦幼照顧工作更顯艱辛；少子女化時代，健保資源有限，各科互相競爭，政府可編列額外的特別預算，支撐婦幼專責醫院團隊運作。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈認為，樂見女醫團隊成立，但希望外界不要否定男醫師存在的價值，醫學院畢業生超過一半仍是男性，婦產科招募住院醫師時，男醫師都不願意來，使得各醫院的男性住院醫師幾乎掛零。

如何留住醫師人才？他建議，政府在健保方面可採「Pay for Value」方式，設計相關計畫，醫師若達特定ＫＰＩ可獲加成給付；尤其少子化健保資源有限，各科互相競爭，政府可編列額外的特別預算，支撐婦幼專責醫院的團隊運作。

北市醫師公會理事長洪德仁表示，全國女性醫師約占醫師總數四成，不會有人力來源不足問題，北市府倒是應重視如何提供優質的職場環境給醫師，才能給予病患更完善的服務。

北市聯醫婦幼專科功能提升專案辦公室副主任黃啟南表示，年輕醫師選擇專科會考量其經濟規模與趨勢，可能走醫美類、五官科等，比較不願意走小兒科，聯醫招募受訓住院醫師也就是下一代專科主治醫師，真的比較困難。婦幼院區的小兒科醫師人力目前「剛剛好」，持續招募中。

醫師 婦產科 健保

延伸閱讀

全台歷史最悠久婦幼醫院變身 6科全女醫、兒童長照七大亮點一次看

新政再+1聯醫婦幼專責醫院今啟用 蔣萬安以這句諺語曝成立初衷

健康永續行動家／桃園長庚醫院院長楊政達 促設醫療永續基金

盼在宅醫療健保占比升至3％ 健保署長：細節研商中、人力要考量

相關新聞

婦幼專責醫院啟用 推全女醫專科門診

台北市長蔣萬安新政北市聯醫「婦幼專責醫院」昨揭牌啟用，六個專科的全女醫團隊下半年將在十樓看診，民眾就醫可免於各樓層奔波，還包括全國首創亞洲最大「智慧冷鏈母乳庫」和兒童長照住宿機構等亮點；蔣萬安直言，會有婦幼醫院構想，是因「養育一個孩子要靠全村的力量。」

少子衝擊婦幼醫療 醫界籲預算加碼

北市聯醫婦幼專責醫院揭牌，一大亮點是建置全女醫團隊，但未來如何留才成課題，醫界指出，台灣面臨嚴重少子女化，相對其他群族人數眾多，婦幼照顧工作更顯艱辛；少子女化時代，健保資源有限，各科互相競爭，政府可編列額外的特別預算，支撐婦幼專責醫院團隊運作。

新北市長選戰李四川拋都更 蘇巧慧打親子牌

新北市長選戰激烈，國民黨參選人李四川昨接連出席永和「川友會」成立大會、原住民鄉親座談會，承諾加速永和都更和原住民族專屬社宅等政見，民進黨參選人蘇巧慧推出「水獺媽媽樂園」親子活動，吸引超過一千五百組親子熱烈參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。