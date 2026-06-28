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婦幼專責醫院啟用 推全女醫專科門診

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北報導
台北市立聯合醫院在婦幼院區打造「婦幼專責醫院」揭牌，象徵北市婦幼照護邁向全新里程碑，市長蔣萬安（右五）等人到場共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院在婦幼院區打造「婦幼專責醫院」揭牌，象徵北市婦幼照護邁向全新里程碑，市長蔣萬安（右五）等人到場共襄盛舉。記者林佳彣／攝影

北市蔣萬安新政北市聯醫「婦幼專責醫院」昨揭牌啟用，六個專科的全女醫團隊下半年將在十樓看診，民眾就醫可免於各樓層奔波，還包括全國首創亞洲最大「智慧冷鏈母乳庫」和兒童長照住宿機構等亮點；蔣萬安直言，會有婦幼醫院構想，是因「養育一個孩子要靠全村的力量。」

婦幼專責醫院揭牌，不只婦幼院區整棟建物外牆拉皮，走進一樓空間，裝潢全面換新，包含健兒門診旁新設親子共讀區，領藥區也有一棵象徵生生不息的生命樹，牆上有婦幼院區吉祥物海鸚鵡。

蔣萬安昨致詞指出，他上任第一年就和團隊討論成立專責照顧孩子及女性朋友的醫院，聯醫婦幼專責醫院有六大亮點，包括全國首創「智慧冷鏈母乳庫」，亞洲最大，每周有十一萬毫升的母乳，透過智慧冷鏈確保運送品質，最遠可到離島，對早產、有急需母乳的孩子家庭伸出援手。

蔣萬安說，市府也創全國之先，有「兒童長照住宿機構」童羽之家；「好醫門診」的「好」是取「女子」二字，包括護理人員、醫師、各項管理師等都是全女性，需要女性隱私的醫療照顧、看診，能很自在、感覺安心。

婦幼專責醫院亮點包含「母嬰照護一條龍」，設有家庭化分娩室，還將提供產婦水中分娩選擇，設婦幼寶寶LINE群組，院方推出專責醫師制度，從產前到幼兒疫苗接種等追蹤與照護；婦女就醫健檢時，孩子也可臨托。

「好醫門診」有婦產科、泌尿科、精神科、皮膚科、乳房外科與家醫科，各科別女醫約一到兩人，未來共計十多人。婦幼專科功能提升專案辦公室副主任黃啟南表示，六科服務場域將集中在十樓，目前在空間改造、設備採購，尚須經費與時間配合，醫師人力由現有團隊提供服務。

民眾林小姐表示，有時隱私部位需就醫檢查時，她都會特別選擇女醫師，全女醫服務會比較安心；羅小姐說，滿多女性介意男性醫師看診，婦幼院區也有婦產科、兒科、中醫，她帶小朋友來很方便。

北市 蔣萬安 長照

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