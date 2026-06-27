守護95公分視角：張志豪攜手蘇巧慧、張雅琳誓造「友善孩童城市」

為迎接暑假到來，民進黨新北市議員參選人張志豪今天下午在中和，並游氏大宗祠舉辦「驚奇魔術氣球樂園」親子活動，現場氣氛熱絡，邀請民進黨新北市長參選人「水獺媽媽」蘇巧慧及長期深耕兒少權益的立委張雅琳共同出席，三方簽署「打造友善孩童城市」共同願景，宣示從中央到地方串聯，全面升級新北市婦幼與教育環境的決心。

張志豪表示，守護「95公分視角」是城市的責任。他承諾未來將全力推動智慧校園升級，將AI素養教育融入中小學課程，並持續優化通學步道，確保孩童上下學安全。曾任「還我特色公園行動聯盟」理事長的張雅琳則指出，過去已與張志豪促成多座共融公園的改善，未來將持續爭取增設親水設施與特色遊具，讓新北公園更具趣味與安全。

壓軸登場的蘇巧慧則化身「故事阿姨」，與現場孩童熱烈互動。針對育兒壓力，蘇巧慧提出多項具體政見，包括推動「兒童輪狀病毒疫苗全面公費施打」，由政府全額補助以減輕家長經濟負擔，並主張優化兒童住院照護支持系統。蘇巧慧強調，張志豪是深耕地方、理解家長需求的最強戰力，呼籲市民支持，讓中央與地方組成最強團隊，為新北孩子打造兼具安全、創新與快樂的成長環境。

本次簽署的「打造友善孩童城市」政見主軸，涵蓋以下三大面向：

一、親子空間再升級

推動主題式特色遊具，並優先採用具備遮蔭與戲水功能的設施，同時爭取在公園增設監視器，讓孩童玩得盡興、家長更安心。

二、建構友善育兒環境

力推0至6歲孩童免除門診及住院負擔，落實腸病毒與輪狀病毒疫苗免費接種，並提供早產兒家庭三萬元照顧津貼，成為家長堅實後盾。

三、為下一代拚教育

全面提升通學步道安全，優化智慧校園設施，並前瞻性導入中小學AI素養課程，厚植下一代競爭力。

隨著選戰腳步逼近，張志豪與蘇巧慧、張雅琳展現團結氣勢，期盼透過完善的制度與硬體建設，讓新北市成為令市民放心的育兒友善之都。