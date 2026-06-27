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全台雨災藍揭蘇巧慧昔擋治水經費 雙面人設再度破功

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市議會黨團以立法院表決紀錄，阻止財劃法修正及治水預算。圖／國民黨新北市議會黨團提供
國民黨新北市議會黨團以立法院表決紀錄，阻止財劃法修正及治水預算。圖／國民黨新北市議會黨團提供

近日強降雨全台淹水傳災情，國民黨新北市議會黨團今指出，民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營不斷以淹水災情攻擊李四川，但事實上，蘇巧慧不但阻止財劃法修正，阻擋新北市每年增加374億元預算，又反對147億元治水經費先行動支，蘇巧慧一邊卡預算、一邊攻擊對手，雙面人設再度破功。

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國民黨新北市議會黨團書記長陳儀君指出，新北市人均預算長年六都最低，為此在野黨立委推動財劃法修正，增加新北市每年374億元預算，但身為新北在地立委的蘇巧慧，就任立委10年不但沒作為，還跟著民進黨立委反對財劃法修正、阻擋新北市增加預算；如今蘇巧慧高喊羨慕台北市治水預算，更加顯得蘇巧慧的臉皮有多厚，「因為蘇巧慧就是企圖卡關新北市增加預算的元凶，蘇巧慧什麼時候才要跟新北市民道歉？」

陳儀君表示，針對近日短時強降雨，最高時雨量屢屢超越排水容受力上限，李四川態度務實，就是要透過防減災工程及加速都市更新，持續強化城市韌性，降低天災對市民的影響，加速災後復原速度；反觀蘇巧慧陣營，頻頻以淹水災情作為攻擊李四川的手段，只會噴政治口水卻沒有實質作為，為了蘇巧慧的選情而消費災情，態度冷血。

國民黨新北市議會黨團也揭露，因應氣候變遷的「縣市管河川及排水整體改善計畫」的治水預算，總計高達 147 億元，其中含地方補助款98 億元，已於今年3月經立法院同意先行動支，但立院公報紀錄清楚可證，蘇巧慧又是一路反對，「一邊卡新北治水預算、一邊批評對手，雙面人設完全破功。」

國民黨新北市議會黨團呼籲，蘇巧慧與其消費災情作為政治攻擊的手段，不如誠實向市民說明，為什麼要阻擋財劃法修正？為什麼要阻擋新北市治水預算？請蘇巧慧不要再只顧黨意，卻跟新北民意站在對立面。

2026九合一選舉 蘇巧慧 淹水 新北市選舉

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