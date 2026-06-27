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收高額清運費卻偷倒山區 新北埋伏當場破獲跨縣市非法棄置

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現場查獲載運的廢棄物種類繁多，包括事業活動產生之一般性垃圾、土木建築廢棄物混合物、廢木材、廢塑膠，以及廢棄家具與家電等。圖／取自新北市政府
現場查獲載運的廢棄物種類繁多，包括事業活動產生之一般性垃圾、土木建築廢棄物混合物、廢木材、廢塑膠，以及廢棄家具與家電等。圖／取自新北市政府

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】新北市環保局與警察局樹林分局山佳派出所聯手，歷經數月追蹤及埋伏，於115年6月15日樹林區大同山一處偏僻空地，當場查獲涉案車輛正進行非法棄置作業，稽查員隨即依法扣留清除機具，並全案移送檢方偵辦，展現新北市府捍衛環境、絕不寬貸的鐵腕決心。

環保局表示，本案源於今年4月接獲民眾陳情，指稱樹林大同山山區遭人棄置廢棄物。環保局立即會同警察局樹林分局山佳派出所成立專案小組，針對偏僻山區的非法棄置熱點展開追查，分析民眾提供之訊息劃定監控範圍，並於一旁之空地架設監控設備。

然而，稽查員前往現場進行設備維護及更換監視設備電池時，發現現場不僅新增棄置物，且記憶卡竟遭人惡意拔除滅證，研判非法業者已察覺監控。隨後專案小組將監控設備轉移至更隱蔽的點位，並更換為「即時持續上傳型」監視器。策略調整後，成功於6月初再次擷取到該集團於凌晨入山棄置的關鍵影像，精準掌握其行駛路線與出沒規律。

經過連續數夜的暗夜埋伏，環警聯合專案小組終於在6月15日凌晨2時查獲涉案車輛。該涉案業者平時在社群廣告，宣稱提供專業清運，先向不知情的客戶收取高額的「廢棄物處理費」，私底下卻為了省下合法的處理費用，利用深夜進行「跨縣市非法轉運」，將桃園收集來的廢棄物載往新北市偏僻山區傾倒。現場查獲載運的廢棄物種類繁多，包括事業活動產生之一般性垃圾、土木建築廢棄物混合物、廢木材、廢塑膠，以及廢棄家具與家電等。

環保局指出，稽查時該車駕駛不但未依規定隨車攜帶載明廢棄物來源及處理地點的證明文件，也無法交代合法處理流向。此舉已違反《廢棄物清理法》第9條規定，最高可處新臺幣30萬元以下罰鍰；另涉嫌非法清除、處理廢棄物，更涉犯《廢棄物清理法》第46條，全案已移送地方檢察署偵辦，後續將配合檢方釐清涉案業者藉由非法棄置所獲取之犯罪所得，依法追討不法利得，避免違法業者藉由規避合法清除處理成本而從中牟利，貫徹「犯罪零利得」原則，亦將嚴格要求行為人限期完成現場廢棄物的清理。

本案得以成功查獲關鍵，仰賴「環警合作」與「科技執法」，透過監視器影像分析、軌跡追蹤及長時間埋伏蒐證，精準掌握違法事證。未來將持續運用科技監控及跨機關聯合查緝，強力防堵非法棄置廢棄物案件，對違法行為採取扣車、重罰並移送法辦的處分，絕不容許任何不法業者心存僥倖，破壞新北市環境品質。環保局呼籲，民眾如發現可疑車輛載運廢棄物或疑似非法棄置情形，請立即撥打1999市政服務專線或向警察機關通報，市府將於第一時間派員查處，全民攜手共同守護新北市環境品質。

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環保局 廢棄物

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