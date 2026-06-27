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新北運動中心兒童夏令營線上博覽會 推出逾百梯次特色營隊課程

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北運動中心兒童夏令營線上博覽會，今年暑假推出逾百梯次特色營隊課程。圖／翻攝畫面
新北運動中心兒童夏令營線上博覽會，今年暑假推出逾百梯次特色營隊課程。圖／翻攝畫面

暑假將至，新北體育局整合16座國民運動中心暑期營隊資源，推出「酷玩一夏．動能無限-新北運動中心兒童夏令營線上博覽會」，自6月起至8月底在線上展開，彙整各運動中心豐富課程資訊與報名管道，推出超過百梯次特色營隊，課程內容包括游泳、羽球、籃球、桌球等運動項目，部分熱門梯次名額有限，呼籲家長陪伴孩子透過運動與多元體驗累積健康體能、拓展生活視野。

新北市體育局表示，夏令營線上博覽會包括新莊國民運動中心推出結合運動與科學教育的「科學運動營」，透過人體運動原理、趣味實驗與身體活動，引導孩子從運動中認識科學，激發觀察力與探索精神。

另三峽國民運動中心則規劃話題十足的「超能運動營」，結合防身術訓練、AI網球科等課程，讓孩子在培養運動能力的同時，也能接觸智慧科技應用，感受未來運動的全新樣貌。

此外，中和國民運動中心特別推出多元主題特色營隊，融合體能訓練、團隊挑戰及創意活動設計，讓孩子在不同情境中學習合作與解決問題，從體驗中培養自信與獨立思考能力。各運動中心也規劃攀岩挑戰、射箭體驗、劍道課程、戶外探索及創意手作等多元內容，提供孩子跨領域學習與探索興趣的機會。

體育局表示，夏令營不只是單純的課程安排，更是孩子探索自我與建立自信的重要歷程。從第一次成功投進籃球、學會換氣游泳，到完成攀岩挑戰或結交新朋友，每一次嘗試與突破，都是成長過程中珍貴的養分，許多營隊也透過團隊任務、闖關活動及情境學習，引導孩子培養溝通能力、責任感與團隊合作精神，讓暑假不只是放假，更成為累積生活經驗與學習能力的重要時光。

為協助家長快速掌握各中心課程資訊，體育局特別建置「酷玩一夏．動能無限－新北運動中心兒童夏令營線上博覽會」網站，整合16座國民運動中心暑期營隊內容，讓家長能依照孩子年齡、興趣與需求快速搜尋適合課程，省去逐一查詢的時間。

目前各國民運動中心夏令營課程已陸續開放報名，部分熱門梯次名額有限，請家長把握機會，陪伴孩子一起走出戶外、遠離3C產品，透過運動與多元體驗累積健康體能、拓展生活視野，相關活動可透過「酷玩一夏．動能無限－新北運動中心兒童夏令營線上博覽會」網站https://sites.google.com/view/ntpccoolplay2026/查詢。

新北運動中心兒童夏令營線上博覽會，今年暑假推出逾百梯次特色營隊課程。圖／翻攝畫面
新北運動中心兒童夏令營線上博覽會，今年暑假推出逾百梯次特色營隊課程。圖／翻攝畫面

夏令營 運動 體育 新北

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