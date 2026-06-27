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影／淡水河口救難演練 侯友宜表揚48個民間團體感謝長年守護市民安全

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市消防局上午在淡水河口舉辦水域救難演練，模擬渡船在河上失火且遊客落水、以及SUP和風帆翻覆救援2種狀況，包括海巡署派遣巡防艇射水滅火、消防局和民間救難團體出動橡皮艇、水上摩托車馳援。記者林昭彰／攝影
新北市消防局上午在淡水河口舉辦水域救難演練，模擬渡船在河上失火且遊客落水、以及SUP和風帆翻覆救援2種狀況，包括海巡署派遣巡防艇射水滅火、消防局和民間救難團體出動橡皮艇、水上摩托車馳援。記者林昭彰／攝影

新北市消防局上午在淡水漁人碼頭舉辦水域救難演練，之後由市長侯友宜逐一頒發感謝狀表揚43個民間災害防救團體及5個義消分隊，感謝大家在他16年任期內的支持、協勤共同維護水域安全。

近日豪雨不斷且上午適逢退潮，淡江大橋旁河口水域水流較急，演練模擬渡船在河上失火且遊客落水、以及SUP和風帆翻覆救援2種狀況，包括海巡署派遣巡防艇射水滅火、消防局和民間救難團體出動橡皮艇、水上摩托車馳援。

演練中的落水者被真實退潮水流不斷帶出河口漂向大海，最後在船艇搭配動力式遙控救生圈、無人機空投救生圈等方式，營救上船安全帶回岸邊。

稍後於福容飯店舉行表揚大會，共有48個民間團體獲頒感謝狀，市長侯友宜指出，新北市有長達145公里海岸線，還有許多大小河川，每逢暑假戲水民眾很多，市政府共設置36個常駐據點，長期靠民間團體協勤，不管颳風下雨、大太陽都堅守崗位守護市民安全。

尤其三峽大豹溪從他擔任副市長開始，訂定目標零死亡，沿線20幾個據點靠大家協勤守護，多年達到目標。他還說，一路走來跟大家相處已經整整16年，時間好快，感謝所有民間災害防救團體讓海域、河域、山域災害大幅降低，真心謝謝大家幫忙。

消防局長陳崇岳強調，每年夏季協調民間團體於新北市36處戲水熱點執行水域安全警戒勤務，平均每年動員超過1萬5千人次投入巡護工作。消防局並與中央氣象署合作，於10處河川遊憩熱點建置PWS災防告警細胞廣播訊息系統，當上游強降雨或有溪水暴漲風險，即時發布預警訊息，提醒民眾盡速遠離危險區域。

新北市消防局上午在淡水漁人碼頭舉辦水域救難演練，之後由市長侯友宜逐一頒發感謝狀表揚43個民間災害防救團體及5個義消分隊，感謝大家在他16年任期內的支持、協勤共同維護水域安全。記者林昭彰／攝影
新北市消防局上午在淡水漁人碼頭舉辦水域救難演練，之後由市長侯友宜逐一頒發感謝狀表揚43個民間災害防救團體及5個義消分隊，感謝大家在他16年任期內的支持、協勤共同維護水域安全。記者林昭彰／攝影

新北市消防局上午在<a href='/search/tagging/2/淡水河' rel='淡水河' data-rel='/2/141831' class='tag'><strong>淡水河</strong></a>口舉辦水域救難演練，模擬渡船在河上失火且遊客落水、以及SUP和風帆翻覆救援2種狀況，包括海巡署派遣巡防艇射水滅火、消防局和民間救難團體出動橡皮艇、水上摩托車馳援。記者林昭彰／攝影
新北市消防局上午在淡水河口舉辦水域救難演練，模擬渡船在河上失火且遊客落水、以及SUP和風帆翻覆救援2種狀況，包括海巡署派遣巡防艇射水滅火、消防局和民間救難團體出動橡皮艇、水上摩托車馳援。記者林昭彰／攝影

新北市政府上午表揚43個民間災害防救團體及5個義消分隊，市長侯友宜指出，新北市有長達145公里海岸線，還有許多大小河川，每逢暑假戲水民眾很多，市政府共設置36個常駐據點，長期靠民間團體協勤，感謝大家不管颳風下雨、大太陽都堅守崗位守護市民安全。記者林昭彰／攝影
新北市政府上午表揚43個民間災害防救團體及5個義消分隊，市長侯友宜指出，新北市有長達145公里海岸線，還有許多大小河川，每逢暑假戲水民眾很多，市政府共設置36個常駐據點，長期靠民間團體協勤，感謝大家不管颳風下雨、大太陽都堅守崗位守護市民安全。記者林昭彰／攝影

新北市消防局上午在淡水河口舉辦水域救難演練，模擬渡船在河上失火且遊客落水、以及SUP和風帆翻覆救援2種狀況，包括海巡署派遣巡防艇射水滅火、消防局和民間救難團體出動橡皮艇、水上摩托車馳援。記者林昭彰／攝影
新北市消防局上午在淡水河口舉辦水域救難演練，模擬渡船在河上失火且遊客落水、以及SUP和風帆翻覆救援2種狀況，包括海巡署派遣巡防艇射水滅火、消防局和民間救難團體出動橡皮艇、水上摩托車馳援。記者林昭彰／攝影

新北市消防局上午在淡水漁人碼頭舉辦水域救難演練，之後由市長侯友宜逐一頒發感謝狀表揚43個民間災害防救團體及5個義消分隊，感謝大家在他16年任期內的支持、協勤共同維護水域安全。記者林昭彰／攝影
新北市消防局上午在淡水漁人碼頭舉辦水域救難演練，之後由市長侯友宜逐一頒發感謝狀表揚43個民間災害防救團體及5個義消分隊，感謝大家在他16年任期內的支持、協勤共同維護水域安全。記者林昭彰／攝影

新北市消防局上午在淡水漁人碼頭舉辦水域救難演練，之後由市長侯友宜逐一頒發感謝狀表揚43個民間災害防救團體及5個義消分隊，感謝大家在他16年任期內的支持、協勤共同維護水域安全。記者林昭彰／攝影
新北市消防局上午在淡水漁人碼頭舉辦水域救難演練，之後由市長侯友宜逐一頒發感謝狀表揚43個民間災害防救團體及5個義消分隊，感謝大家在他16年任期內的支持、協勤共同維護水域安全。記者林昭彰／攝影

新北市消防局上午在淡水漁人碼頭舉辦水域救難演練，市長侯友宜（中）觀摩各種科技救難設備。記者林昭彰／攝影
新北市消防局上午在淡水漁人碼頭舉辦水域救難演練，市長侯友宜（中）觀摩各種科技救難設備。記者林昭彰／攝影

侯友宜 淡水河 淡江大橋 漁人碼頭

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