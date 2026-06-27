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五分埔商圈路面塌陷長寬6公尺、深2公尺 蔣萬安視察預防性撤離8戶
北市松山路119巷、鄰近松山火車站附近五分埔商圈，上午疑似出現長寬約6公尺、深2公尺的路面塌陷。台北市長蔣萬安上午前往視察指出，目前沒有即刻危險，但還是做了預防性的撤離，共兩棟8戶，回填之後安全無虞住戶就可以再回來，預計今天可完成。
蔣萬安指出，上午10時5分時，市府接獲通報松山區有地層下陷，第一時間即刻地緊急應變，所以包括自來水處、工務局、水利處、衛工處等，檢視各個管線，目前檢視，沒有即刻的危險；同時技師工會也即刻到現場做安全結構的檢視，也都沒有即刻安全的疑慮，確保安全無虞，就會進行回填。
蔣萬安說，上午即刻請工務局透過透地雷達，做周邊全面的檢視，初估大概就是支管，包括汙水管線、自來水管線，可能因長期有些微滲漏，再加上這幾天的大雨，造成下陷。北市會即刻全面對於所有支管線，以透地雷達方式再檢視。目前包括技師工會，跨局處全面的檢視，目前沒有即刻危險。
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