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捷運三鶯線6月30日通車 鶯歌、三峽老街商圈喜迎遊客

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市政府宣布捷運三鶯線將於6月30日正式通車。圖／新北市府提供
新北市政府宣布捷運三鶯線將於6月30日正式通車。圖／新北市府提供

眾所矚目的捷運三鶯線，新北市政府昨宣布將於6月30日正式通車。這條串聯三峽鶯歌的交通動脈也是三峽鶯歌地區首條捷運，不僅為通勤族提供更便捷的交通，更讓三峽與鶯歌的人文歷史與老街區重新被看見，地方商家已摩拳擦掌，喜迎遊客與商機。

三鶯線在鶯歌有五個站點，鶯歌區長曾明華表示，通車對在地而言絕對是「百分百加分」，老街確實不若過去榮景，捷運通車無疑是一劑強心針。

曾明華說，未來旅客從「陶瓷老街站」下車，只需步行兩分鐘就到老街區探訪陶瓷藝術品，店家已高度期待，更是摩拳擦掌等候捷運迎來的人潮與商機。

三峽除有知名老街及祖師廟，周邊也有豐富的自然生態與森林步道可供遊客探索。三峽民權老街商圈理事長林豐斌說，三峽老街主街道近百個商家加上祖師廟及民權街兩百家商家，都以欣喜心情期待捷運通車，預估業績至少提升三成以上。

林豐斌說，為了迎接捷運通車，商家已舉辦有歷史景點集章活動，也有近百家店家特色商品當作摸彩品，除了刺激消費也可透過集章活動讓遊客更深入了解三峽的歷史與人文軌跡。

新北市觀光旅遊局表示，三峽除了老街，三峽鳶山步道可眺望大漢溪沖積平原的美景，鳶山彩壁擁有大片裸露彩色岩壁，如同不小心打翻調色盤般夢幻，便利捷運接駁將提升登山健行的可及性，也帶動沿線餐飲需求。

經發局指出，透過「活絡新北市商圈振興補助計畫」，輔導三峽、鶯歌老街商圈自主辦理特色行銷活動，鶯歌商圈七月廿五日有「二○二六鶯歌陶神文化季」活動，三峽民權老街商圈預計十月舉辦動漫親子萬聖節，提升商圈消費人潮及商機。

新北市政府宣布捷運三鶯線將於6月30日正式通車。圖／新北市府提供
新北市政府宣布捷運三鶯線將於6月30日正式通車。圖／新北市府提供

新北市政府宣布捷運三鶯線將於6月30日正式通車，捷運路網將行經三峽鶯歌地區。圖／新北市府提供
新北市政府宣布捷運三鶯線將於6月30日正式通車，捷運路網將行經三峽鶯歌地區。圖／新北市府提供

三鶯線 三峽 鶯歌 捷運

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