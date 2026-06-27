議員指災害應變平台暴雨當機 蔣萬安：未影響救災

民進黨台北市議員林延鳳揭露，市府花近4000萬元打造災害應變協作平台，卻在25日豪雨致災時故障。台北市長蔣萬安今天說，是因同一時段大量資訊回傳導致，沒有影響救災。

林延鳳昨天在政論節目上表示，蔣萬安砸下近新台幣4000萬元預算打造「災害應變雲端協作平台」，今年才剛上線，本意是結合雲端與AI技術來救災，卻在25日豪雨致災、應發揮功能時故障，期間各局處都無法通報。

蔣萬安今天出席台北市婦幼專責醫院揭牌儀式前被媒體聯訪表示，消防局有向他回報，當時因為同一時段有大量影像資訊回傳，所以伺服器短暫延遲，但立刻就排除，也沒有影響任何救災行動。

台北市消防局資通作業科長許峻瑋說明，災害應變雲端協作平台在25日下午近1時，因大量現場影像資料同時傳輸，伺服器有短暫運轉延遲，但系統沒有關閉也持續運行，並不是故障。

許峻瑋說，透過即時調整設定後，很快就恢復正常運作，沒有影響救災工作，未來也會增加容量上限的預控機制，避免類似情況再次發生。