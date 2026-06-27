新政再+1聯醫婦幼專責醫院今啟用 蔣萬安以這句諺語曝成立初衷

台北市長蔣萬安上午出席台北市聯醫婦幼專責醫院揭牌啟用，共有6大亮點，包括全國首創亞洲最大「智慧冷鏈母乳庫」和兒童長照住宿機構；蔣萬安透露，他上任會有婦幼專責醫院構想，是因大家都在講「養育一個孩子要靠全村的力量」。

蔣萬安致詞時指出，上周他到新加坡參加李光耀世界城市獎特別獎的授獎，與其他城市市長交流分享、借鏡時，大家都很關心「少子女化」這個議題。其中他提到北市今年會有婦幼專責醫院落成啟用，「他們眼睛就瞪很大，而且就很關心」，所以今天落成，是市府過去這一年多各項育兒友善措施，最具指標性的里程碑。

蔣萬安說，聯醫婦幼專責醫院啟用，這過程要感謝太多人，其實台北市婦幼醫院早在民國62年就成立，2005年加入聯醫大家庭。他上任第一年就和團隊討論，是不是可以成立一個專責照顧孩子以及女性朋友的醫院，將關懷落實在醫療照顧上。

為何希望有婦幼專責醫院？蔣萬安也透露當時的想法，大家都在講，養育一個孩子要靠全村的力量「It takes a whole village to raise a child」每一次在想這句話，其實是有道理的。

他說，尤其在台北市，要讓一個孩子從懷孕媽媽肚子裡到出生，到幼兒園、到上小學、中學、一路甚至到大學畢業入社會，身為家長都永遠覺得這是孩子，也都在想人生不同階段，面臨各項的困難挑戰都不同，要怎麼樣陪伴給他支持各方的資源，所以今天的揭牌是兌現承諾。

蔣萬安指出，聯醫婦幼專責醫院有六大亮點，包括全國首創「智慧冷鏈母乳庫」，亞洲最大，每一周有11萬毫升的母乳，透過智慧冷鏈確保運送品質，最遠還到離島，對早產、有急需母乳的孩子家庭，北市伸出援手。

蔣萬安說，市府也創全國之先，有「兒童長照住宿機構」童羽之家；也有「好醫門診」，「好」是取「女子」二字，包括護理人員、從醫師、各項管理師等都是全女性，需要女性隱私的醫療照顧、看診，能很自在、感覺安心。