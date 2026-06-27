友善高齡 雙北2社宅獲「銀光好居」認證

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北報導

雙北迎接超高齡社會，新北中和安邦青年社會住宅建立續租機制以穩定安老，北市瑞光社會住宅是青銀共居的智慧綠能生態村，都獲得銀光好居行動聯盟五星標章認證，民團說，高齡友善不能停在硬體，須進一步建構完整生活支持系統，才是超高齡社會關鍵解方。

銀光好居行動聯盟昨舉辦高齡居住新典範論壇暨標章授證典禮，聯合全台十三縣市及五十一個機構，倡導兼顧「安定、安全、安心與自主」的友善社會，今年共七個單位獲證，聯盟主席朱立倫指出，全球趨勢已從集中照護走向在地安老，未來將進一步導入ＡＩ科技與雲端健康管理。

新北市中和安邦青年社會住宅不僅取得通用與智慧建築標章，新北市府更為長者建立續租機制以穩定安老，社區導入地震預警、緊急求救按鈕與廿四小時監控防護。北市瑞光社會住宅保留至少百分之四十戶數給弱勢族群，另配有智慧水電瓦斯表與太陽能光電板，還有青年創新回饋計畫，由青年住戶舉辦活動與長輩建立情感連結，用科技與青銀共創帶來溫度的家園。

社宅不該以滿租為最大效益。」銀光好居行動聯盟召集人許育寧說，銀光好居標章認證強調好居不只是建築，要結合社區及周邊環境，照顧長輩身心靈。

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