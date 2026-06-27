北市交通疏導 無人機監控路況

北市府因應環狀線捷運工程及北士科發展需求，盤點塞車路段及交通瓶頸點，北市交通警察大隊以無人機隊俯瞰路網，協助交通疏導，交通局也在高樓大廈裝監視器，監控路網。台北市長蔣萬安表示，要善用ＡＩ持續導入技術，即時車流動態號誌、尖峰時段彈性調控，目標就是做到提早介入。

交通警察大隊昨在道安會議報告，預先規畫交通疏導措施及改善方式，容易壅塞的路段為，捷運南北環段的中正路及至善路、木柵路，捷運東環段瑞光路和北士科承德路。透過無人機能俯瞰路網路況，將畫面送至指揮中心，提升疏導。

例如，運用無人機找出承德路北往南方向車道數不足，經交工處改善後，確實提升該路口行車效率。

還有南環段在木柵路一段設置施工圍籬，原本雙向兩車道縮減為雙向一車道，在尖峰首日搭配無人機觀察，建議縮短辛亥路左轉木柵路的綠燈秒數，並延長木柵路沿線綠燈秒數及號誌連鎖，有效減緩上午尖峰車流。

交工處長張建華補充，目前與交大合作設立ＣＴ監控、路況的回報群組，能有效機動調整號誌秒數及路況。另外，在大範圍的改道等訊息，現在研議與導航業者、車行業者合作，上傳改道資訊，客製化調整用路人替代路線。

交通局長謝銘鴻則提到，交工處計畫裝設的ＣＣＴＶ，未來希望能在高樓大廈廣設，同樣以高空視角，更全面性監控交通路網，「像是現在一○一就有裝置設備，能看到地面上大型活動、交通等狀況」。