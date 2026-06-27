三峽、鶯歌老街店家 期待捷運通車商機

捷運三鶯線將於六月卅日通車，這條串聯三峽與鶯歌地區的首條捷運路線，不僅為通勤族節省通勤時間，更讓三峽與鶯歌的人文歷史與老街區重新被看見，地方商家已摩拳擦掌，喜迎遊客與商機。

三鶯線在鶯歌有五個站點，鶯歌區長曾明華表示，通車對在地而言絕對是「百分百加分」，老街確實不若過去榮景，捷運通車無疑是一劑強心針。

曾明華說，未來旅客從「陶瓷老街站」下車，只需步行兩分鐘就能到老街區探訪陶瓷藝術品，店家已高度期待，更是摩拳擦掌等候捷運迎來的人潮與商機。

三峽除有知名老街及祖師廟，周邊也有豐富自然生態與森林步道。三峽民權老街商圈理事長林豐斌說，三峽老街主街道近百個商家加上祖師廟及民權街兩百家商家，均滿心期待捷運通車，預估業績至少提升三成。

林豐斌說，為迎接捷運通車，商家舉辦歷史景點集章活動，近百店家特色商品當摸彩品，除刺激消費，也可透過集章活動讓遊客更深入了解三峽的歷史與人文軌跡。

新北市觀光旅遊局表示，三峽除了老街之外，三峽鳶山步道可眺望大漢溪沖積平原的美景，鳶山彩壁擁有大片裸露彩色岩壁，如同不小心打翻調色盤般夢幻，便利捷運接駁將提升登山健行的可及性，也帶動沿線餐飲需求。

經發局指出，透過「活絡新北市商圈振興補助計畫」，輔導三峽、鶯歌老街商圈自主辦理特色行銷活動，鶯歌商圈七月廿五日有「二○二六鶯歌陶神文化季」活動，三峽民權老街商圈預計十月舉辦動漫親子萬聖節，提升商圈消費人潮及商機。