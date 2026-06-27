捷運三鶯線6月30日通車 免費搭2個月

捷運三鶯線將於六月卅日正式通車！市長侯友宜表示，三鶯線通車後，新北境內捷運總里程數將突破百公里大關，達到一○八公里、九十座車站，總里程全國第一。三峽鶯歌區通勤族往返雙北市中心可縮短廿分鐘。新北捷運公司宣布自六月卅日至八月卅一日止試營運期間提供免費搭乘。

三鶯線全長十四點二九公里，全線共設十二座車站，橫跨土城、三峽及鶯歌。通車後可於ＬＢ○一頂埔站轉乘板南線、ＬＢ○八鶯歌車站轉搭台鐵，並於ＬＢ十二鶯桃福德站預留尾軌，未來將延伸至桃園八德，更加完善捷運路網。

台北捷運公司表示，因應頂埔站平日尖峰預估增加的一千五百名轉乘客流，已完成板南線車廂中央立柱移除，今年將陸續優化座位數以提升運能。此外，三鶯線首創列車導入車前影像辨識、車內緊急停車鈕及十國語言售票機，打造國際級友善環境。

新北捷運公司說明，六月卅日通車首日營運時間為下午二時至晚間八時，其餘試營運期間每日上午十時至晚間八時，採「全程車」模式行駛，尖峰班距六分鐘、離峰八分鐘。

新北捷運公司強調，免費試營運透過實際載客進行壓力測試，並利用非營運時段滾動調整，正式收費日期將另行宣布。未來正式營運將採六時至二十四時全時段運轉，整體行駛時間卅分鐘；票價比照雙北捷運階梯費率，起程廿元、最高卅五元。

為落實最後一哩路接駁，交通局表示將新闢三條公車路線，包含「三鶯一線」串聯鶯歌車站與老街，「三鶯二線」補足捷運未直達區域，及「捷運鶯桃福德站─銘傳大學」跳蛙公車，全線共卅六條市區公車交織成緊密路網，另新增十六處YouBike站、臨時接送區、計程車招呼站及逾千格機汽單車位，打造出兼具通勤與觀光的低碳綠色路網。

新北捷警隊隊長廖國安表示，新北市警察局捷運警察隊將在六月廿九日成立「三鶯捷運分隊」，專責三鶯線捷運站體、月台及車廂內的巡邏與守望，機動處理各類突發事件，藉由提高見警率嚇阻犯罪，提升乘車安心感。