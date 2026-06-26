快訊

害自己？美光高層暗酸蘋果「激進砍價」 加劇現在記憶體短缺

500碗2026／美食地圖曝光！全台472間小吃入選 北中各1家並居榜首

罹病期間仍持續看診…復健科名醫陳柏旭病逝享年55歲 長庚醫院說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水社區大學25週年成果展 淡水好玩藝滿城風景

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「淡水好玩藝—滿城風景」展覽邀請全台各地的民眾與在地鄉親蒞臨觀賞，一同見證淡水社區大學25年來深耕地方文化的豐碩成果，感受滿城風景的藝術魅力。圖／紅樹林有線電視提供
「淡水好玩藝—滿城風景」展覽邀請全台各地的民眾與在地鄉親蒞臨觀賞，一同見證淡水社區大學25年來深耕地方文化的豐碩成果，感受滿城風景的藝術魅力。圖／紅樹林有線電視提供

長期深耕在地終身學習的淡水社區大學，今年迎來別具意義的25週年里程碑。為展現豐碩的學員學習成果並深化地方文化交流，淡水社大在禮萊廣場2樓「滬尾故事館」隆重舉辦「淡水好玩藝—滿城風景」25週年紀念展開幕活動。將淡水、三芝、八里地區的自然景觀與生活紋理，轉化為多元藝術形式，向大眾傳遞「學習即生活」的動人力量。

開幕儀式在動人的樂音中拉開序幕，薩克斯風班學員現場演奏〈雨夜花〉、〈丟丟銅仔〉、〈四季紅〉等多首耳熟能詳的臺灣經典旋律，為充滿藝文氣息的展場增添了無比溫暖與溫馨的氛圍。隨後，吳金鳳老師帶來精彩的吟誦演出，將台語詩的文字魅力透過聲線抑揚頓挫地傳遞，讓現場觀眾不僅是在閱讀文字，更是深刻地聽見、感受並記住屬於這片土地的脈動。

淡水社區大學主任蔡造珉在開幕致詞中感性表示，淡水社大成立25年來，始終堅持與在地社群共同成長。這一次的25週年紀念展，是所有師生共同獻給淡水的一份珍貴禮物。蔡主任強調，這個展覽不只是一個靜態的成果展示，更是一次溫柔的提醒：「學習這件事，從來不只是為了變厲害，而是為了讓我們在日常生活裡，慢慢長出更多感受美的能力。每一件參展作品的背後，都凝結了老師的陪伴、學員的辛勤練習，以及時間安靜留下來的痕跡，訴說著大家認真生活與創作的生命故事。

本次展覽內容極為豐富，集結了社大八個精選班級、涵蓋七大藝術創作形式，包括水墨、水彩、攝影、書法、台語詩、刺繡與花藝等。學員們將對淡水、三芝、八里土地的熱愛與觀察，融入藝術創作之中，讓藝術真正回應土地，也引導觀展民眾在欣賞的過程中，重新感知自己與地方的緊密連結。

值得一提的是，在充滿美感的展場裡，師生們也表達了對已故陳麗玲老師的深切想念。策展團隊感性表示，雖然有些人離開了，但陳麗玲老師曾經教過的美、留下的心意，將會繼續在作品裡、在學生的手裡，在每個人想起她的時刻，安靜而溫柔地發光，成為淡水社大大家庭中最美的精神傳承。

「淡水好玩藝—滿城風景」展覽自2026年6月13日起至7月5日止，每日11:00至21:30於滬尾故事館免費開放參觀，歡迎全台各地的民眾與在地鄉親蒞臨觀賞，一同見證淡水社區大學25年來深耕地方文化的豐碩成果，感受滿城風景的藝術魅力。

淡水 活動

相關新聞

要為內湖區淹水嚴重道歉？ 蔣萬安：我願意即刻改進跟精進

受米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，台北市內湖昨多處嚴重積、淹水，有網友昨在台北市長蔣萬安臉書留言洩憤，也有在惡劣天氣上班的上班族表達怒氣。蔣萬安上午參加0625水災第3次工作會報受訪指出，這個部分有些地方確實如果可以做得更好，「我願意即刻地來改進跟精進」。

AI創意走入貢寮漁村 銀髮創客體驗樂學新科技

為縮短數位落差，讓長者體驗科技帶來的便利與樂趣，市議員林裔綺媒合新北市政府資訊中心，今(26)日在貢寮區漁會舉辦「銀髮創客體驗課程」，帶領長者認識AI人工智慧應用，透過AI繪圖軟體創作個人專屬圖像，並將作品製作成專屬馬克杯，讓長輩從創意發想到實體成品全程親自參與，感受科技與創意結合的樂趣。

平溪綠竹筍評鑑登場 25組筍農競技展現在地農業實力

115年平溪區綠竹筍評鑑今(26)日在平溪區農會四樓舉行，今年共有25組筍農參賽，由3位專業評審依外觀、色澤風味、柔嫩度及糖度等項目進行評比，透過公平、公正的評鑑，選出品質優良的平溪綠竹筍，展現在地農業實力。

淡水社區大學25週年成果展 淡水好玩藝滿城風景

長期深耕在地終身學習的淡水社區大學，今年迎來別具意義的25週年里程碑。為展現豐碩的學員學習成果並深化地方文化交流，淡水社大在禮萊廣場2樓「滬尾故事館」隆重舉辦「淡水好玩藝—滿城風景」25週年紀念展開幕活動。將淡水、三芝、八里地區的自然景觀與生活紋理，轉化為多元藝術形式，向大眾傳遞「學習即生活」的動人力量。

全台首辦國際星級茶葉評鑑 國際精品茶葉大賞GTEA啟動

首屆「2026國際精品茶葉大賞（GTEA Global Tea Excellence Awards）」正式啟動！由新北市有種茶產業運銷合作社主辦的國際星級茶葉評鑑，今天公開邀請國內外茶葉相關單位參賽，為台灣茶業打造面向國際的精品茶風味最高殿堂。

AI與無人機雙管齊下助交通 蔣萬安：目標「提早介入」解決盲點

台北市交通局今召開道安會報，交通警察大隊針對容易塞車路段及交通瓶頸點，提出相關改善方案，當中以無人機隊協助勤務執行，並分享兩件改善成果。交通局表示，除了無人機外，也持續在高樓大廈裝設CCTV，主持會議北市長蔣萬安裁示，善用AI持續導入技術，目標是提早介入以改善交通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。