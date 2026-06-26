淡水社區大學25週年成果展 淡水好玩藝滿城風景

長期深耕在地終身學習的淡水社區大學，今年迎來別具意義的25週年里程碑。為展現豐碩的學員學習成果並深化地方文化交流，淡水社大在禮萊廣場2樓「滬尾故事館」隆重舉辦「淡水好玩藝—滿城風景」25週年紀念展開幕活動。將淡水、三芝、八里地區的自然景觀與生活紋理，轉化為多元藝術形式，向大眾傳遞「學習即生活」的動人力量。

開幕儀式在動人的樂音中拉開序幕，薩克斯風班學員現場演奏〈雨夜花〉、〈丟丟銅仔〉、〈四季紅〉等多首耳熟能詳的臺灣經典旋律，為充滿藝文氣息的展場增添了無比溫暖與溫馨的氛圍。隨後，吳金鳳老師帶來精彩的吟誦演出，將台語詩的文字魅力透過聲線抑揚頓挫地傳遞，讓現場觀眾不僅是在閱讀文字，更是深刻地聽見、感受並記住屬於這片土地的脈動。

淡水社區大學主任蔡造珉在開幕致詞中感性表示，淡水社大成立25年來，始終堅持與在地社群共同成長。這一次的25週年紀念展，是所有師生共同獻給淡水的一份珍貴禮物。蔡主任強調，這個展覽不只是一個靜態的成果展示，更是一次溫柔的提醒：「學習這件事，從來不只是為了變厲害，而是為了讓我們在日常生活裡，慢慢長出更多感受美的能力。每一件參展作品的背後，都凝結了老師的陪伴、學員的辛勤練習，以及時間安靜留下來的痕跡，訴說著大家認真生活與創作的生命故事。

本次展覽內容極為豐富，集結了社大八個精選班級、涵蓋七大藝術創作形式，包括水墨、水彩、攝影、書法、台語詩、刺繡與花藝等。學員們將對淡水、三芝、八里土地的熱愛與觀察，融入藝術創作之中，讓藝術真正回應土地，也引導觀展民眾在欣賞的過程中，重新感知自己與地方的緊密連結。

值得一提的是，在充滿美感的展場裡，師生們也表達了對已故陳麗玲老師的深切想念。策展團隊感性表示，雖然有些人離開了，但陳麗玲老師曾經教過的美、留下的心意，將會繼續在作品裡、在學生的手裡，在每個人想起她的時刻，安靜而溫柔地發光，成為淡水社大大家庭中最美的精神傳承。

「淡水好玩藝—滿城風景」展覽自2026年6月13日起至7月5日止，每日11:00至21:30於滬尾故事館免費開放參觀，歡迎全台各地的民眾與在地鄉親蒞臨觀賞，一同見證淡水社區大學25年來深耕地方文化的豐碩成果，感受滿城風景的藝術魅力。