AI與無人機雙管齊下助交通 蔣萬安：目標「提早介入」解決盲點

台北市交通局今召開道安會報，交通警察大隊針對容易塞車路段及交通瓶頸點，提出相關改善方案，當中以無人機隊協助勤務執行，並分享兩件改善成果。交通局表示，除了無人機外，也持續在高樓大廈裝設CCTV，主持會議北市長蔣萬安裁示，善用AI持續導入技術，目標是提早介入以改善交通。

交通警察大隊報告，因應環狀線捷運工程及北士科發展需求，盤點容易塞車路段及交通瓶頸點，邀集交通局等相關單位，預先規畫交通疏導措施及改善方案。容易壅塞的路段為，捷運南北環段的中正路及至善路、木柵路，捷運東環段瑞光路，北士科承德路。

交大指，上下午尖峰時段會針對路口增派警力及義交，也會強化橫向聯繫，包含CCTV即時監測車流、雙北市橋梁事故應變機制，若遇到事故突發，也會啟動交通快打機制後，通報權責單位，並加強宣導提醒駕駛人提前改道或配合疏導。

特別的是，交大成立無人機隊協助勤務執行，透過無人機能夠俯瞰整體路網路況，將畫面送至指揮中心，以提升交通疏導。交大以實際成果舉例，運用無人機找出承德路北往南方向車道數不足，導致承德路、士商路車流交織，經交工處改善後，確實提升該路口行車效率。

另一案則是，南環段在木柵路一段設置施工圍籬，原本雙向兩車道縮減為雙向一車道，在尖峰首日搭配無人機觀察，建議縮短辛亥左轉木柵路的綠燈秒數，並延長木柵路沿線綠燈秒數及號誌連鎖，有效減緩上午尖峰車流。

交工處長張建華補充，目前與交大合作設立CT監控、路況的回報群組，能有像機動調整號誌秒數及路況。另外，在大範圍的改道等訊息，現在研議與導航業者、車行業者合作，上傳改道資訊，客製化調整用路人替代路線。

交通局長謝銘鴻則提到無人機的運用，藉由高空視野看得更廣、更遠，同時包含交通處的CCTV，未來希望能在高樓能夠安裝，「像是現在101就有裝置設備，能夠看到地面上大型活動等狀況。」

蔣萬安裁示，感謝交大、交通局及義交等同仁共同努力，維護尖峰時段的重要路口，特別是在有限的人力之下，要善用AI持續導入技術，即時車流動態號誌、尖峰時段彈性調控，目標就是做到提早介入。

另外，他說，在人力配置上，也以大數據分析，聚焦關鍵路口時段，調整勤務配置。在無人機監控車流部分，也是大膽嘗試，盼交通狀況能改善、有所突破。