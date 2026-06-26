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新店新坡一街道路邊坡大致穩定 侯友宜：持續監測邊坡、守護居民安全

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市侯友宜今天前往新店區新坡一街視察邊坡善後現況，市府指出已完成緊急應變作業，並持續透過專業監測掌握邊坡變化，儘速推動後續復建工程。圖／新北市農業局提供
新北市侯友宜今天前往新店區新坡一街視察邊坡善後現況，市府指出已完成緊急應變作業，並持續透過專業監測掌握邊坡變化，儘速推動後續復建工程。圖／新北市農業局提供

新北市新店區新坡一街涵煙翠社區前道路邊坡日前發生崩塌，新北市政府第一時間啟動跨局處應變機制，成立前進指揮所，完成邊坡緊急搶災及安全防護措施。

新北市長侯友宜今天前往視察邊坡現況表示，目前邊坡整體狀況大致穩定，市府已完成緊急應變作業，並持續透過專業監測掌握邊坡變化，同時督促相關單位儘速推動後續復建工程。

新北市府在6月18日下午接獲新店區新坡一街道路邊坡崩塌通報後，副市長朱惕之立即召集工務局、消防局、新店區公所、農業局及新北市水土保持服務副團等單位趕赴現場勘查，並配合警消完成道路封鎖，同時由區公所辦理緊急搶災措施。

目前已完成兩排鋼軌樁打設、邊坡帆布覆蓋等緊急搶災作業；工務局同步於社區建置自動化監測設備，即時掌握社區是否有位移情形，降低災害風險；後續農業局及水土保持服務團亦多次空拍，確認崩塌範圍未再擴大，提供搶災施工及後續復建規劃的重要依據。

侯友宜表示，依「安全第一、復建並行」原則，持續整合市府各局處專業能量，密切監測邊坡安全狀況，並督促水土保持義務人依限於6月29日前提出道路邊坡安全永久方案、監測期程及復建規劃，並成立應變小組，儘速完成後續復建工作。

他同時要求相關單位持續辦理巡查及監測，依監測結果滾動檢討各項應變措施，以最高安全標準守護居民生活環境，讓市民安心。

新北市侯友宜今天前往新店區新坡一街視察邊坡善後現況，市府指出已完成緊急應變作業，並持續透過專業監測掌握邊坡變化，儘速推動後續復建工程。圖／新北市農業局提供
新北市侯友宜今天前往新店區新坡一街視察邊坡善後現況，市府指出已完成緊急應變作業，並持續透過專業監測掌握邊坡變化，儘速推動後續復建工程。圖／新北市農業局提供

新北市侯友宜今天前往新店區新坡一街視察邊坡善後現況，市府指出已完成緊急應變作業，並持續透過專業監測掌握邊坡變化，儘速推動後續復建工程。圖／新北市農業局提供
新北市侯友宜今天前往新店區新坡一街視察邊坡善後現況，市府指出已完成緊急應變作業，並持續透過專業監測掌握邊坡變化，儘速推動後續復建工程。圖／新北市農業局提供

新北 侯友宜

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